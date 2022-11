Marcela Tauro "mató" a una participante de Gran Hermano: "Es siniestra"

Gran Hermano continúa con sus números altos en cuanto al rating en su regreso a la televisión, con la conducción de Santiago del Moro. En las redes ya se pueden vislumbrar posibles favoritos cuando apenas van tres semanas de juego.



En estos días, la casa está revolucionada luego de la estratégica jugada de Coti. La participante correntina no solo hizo uso de la nominación espontánea, sino que también consiguió algo más: el engaño.



Coti realizó la nominación espontánea contra Mora y Lucila, pero logró armar todo un discurso alrededor ante sus compañeros para que Agustín quedara apuntado como la persona que había ido al confesionario.





No obstante, para Coti no todo resultó muy bien, ya que lloró cuando nuevamente se volvió a acercar gente a la casa para gritar que ella había realizado la nominación espontánea y no Agustín, como les había hecho creer a sus compañeros.



Sin embargo, cuando las chicas la enfrentaron y le pidieron que dijera la verdad, entre lágrimas, la correntina juró que ella no las había nominado. Incluso, salió abrazada con sus dos víctimas.



En ese contexto, un rato después, cuando estaba con Alexis, el Conejo, con quien mantiene una relación amorosa en la casa, se rio diciendo que “le había vuelto a salir bien la jugada por la cara de buenita” que tiene.





Por su parte, en el Debate, que también conduce Santiago del Moro, Marcela Tauro analizó la jugada y las actitudes de Coti, sobre quien no dudó al momento de definirla en su rol de jugadora.



“Me parece siniestra. Me gusta. Ahí no van a hacer amigos, pero yo que el novio dudaría, tendría cuidado. Porque ella está jugando. Y si lo tiene que sacar, lo va a sacar”, comentó Marcela Tauro.