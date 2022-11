Tras la separación de Mauro Icardi, la foto que acerca a Wanda Nara y Maxi López

Wanda Nara y Maxi López se separaron en medio de un gran escándalo cuando la blonda traicionó a su marido con el mejor amigo. Sin embargo, el tiempo pasó y lograron limar las asperezas y hoy mantienen una gran relación. De hecho, tras el affaire de Mauro Icardi con la China Suárez, el ex jugador se acercó a la blonda.

Fue Wanda quien contó: "Para, primer punto. Yanina que cuenta todo, hasta el color de los calzones no contaste que vos me salvaste la cuenta. Fue más fácil decir que me yo me hackee. Tu amigo me dijo 'que limitada que sos con las redes. La verdad que yo siempre traté de ser cordial con él lo máximo posible, por el bienestar de mis hijos".

"A mi lo que me molestaba y me hacía mal, era el tema que decía que no veía sus hijos, que tengo que hacer un reality de cuando viene a buscarlos, no hubo baches de él en la vida de mis hijos, los baches normales que pueden haber en dos personas que viven en dos ciudades diferentes", agregó Wanda.

Y continuó: "Nosotros vivíamos en una parte y el en otra, ahora el está viviendo en Londres, nosotros en París y obviamente tiene su agenda, los nenes tienen las de ellos, pero siempre tuvieron relación, mis hijos desde muy chiquito tuvieron un celular para que en cualquier momento hablar con él".

"No cuidó a mis hijas. Mis hijos van todos al mismo colegio, él los fue a retirar y bueno hizo un videíto en el que se le escapó la cámara y enfocó a mis dos hijas. No me enojé ni le reclamé pero era parte de lo que él me decía que no haga con sus hijos", reveló Wanda Nara.

Como si fuera poco, hace algunas semanas Wanda Nara confesó que ama a Maxi López: "Hoy siento que amo a Maxi porque sabe que yo voy a estar con sus hijos, me dedico a sus hijos. Es una persona que si le pasa algo sabe que yo voy a estar. Voy a estar para lo que sea, como pasó. Él necesitó de mi ayuda y yo estuve. Eso significa amar a una persona".

Ahora bien, hace algunas horas, Wanda Nara sorprendió a sus millones de seguidores con un posteo inesperado en las redes sociales. Y es que, la empresaria compartió la primera foto con Maxi López tras su escandalosa separación. El jugador y la blonda posaron junto a sus hijos y se mostraron felices.