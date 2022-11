Nicolás Cabré se emocionó al hablar sobre su relación con la China Suárez: "Somos un gran equipo y..."

Nicolás Cabré y la China Suárez tuvieron una relación durante años y se convirtieron en padres de Rufina. El tiempo pasó y se separaron, pero el vínculo entre ellos siempre fue el mejor. Hace un tiempo el actor habló sobre cómo se lleva con la madre de su hija.

"Sí, la China va y viene y está todo bien. Siempre tuvimos buena comunicación. Gracias a Dios tenemos una relación hermosa con la China y aprendimos a dar lo mejor, a estar, a complementarnos. La comunicación con la madre es importante. Estamos todo el tiempo hablando para ver qué decidimos", comenzó.

Y contó: "Con la China hablamos cinco veces por día. Tema único, Rufi. Decimos 'che, ¿y si va? ¿Y si viene? ¿Le gustaría esto?'. Lo importante es estar lo más que se pueda". Eso no fue todo, porque Nicolás también habló como nunca sobre su hija Rufina: "Ojalá sea mejor padre. No me importa nada más que eso".

"Ojalá sea el 2 por ciento de lo que mi papá fue conmigo. Él fue el mejor. Me enseñó todo. Teniendo a Rufi, entiendo lo que me decían. Lo único que me importa es estar con ella, ver su crecimiento y ayudarla en todo lo que pueda, siempre. Compartimos mucho tiempo juntos, y lo disfruto. Con ella hago todo lo que puedo. Las cosas laborales trato de ponerlas cuando no estoy con ella", contó.

Fue entonces que reveló: "Es mi compañerita, desde muy chico. Yo no delegué, nunca tuve niñera, desde bebé. Éramos ella y yo. Aprendiendo a convivir. Pero Rufi me la hace muy fácil. Rufi es recontra compañera y me banca a muerte. Hacemos muchas actividades juntos".

Hace algunas horas Nicolás Cabré volvió a romper el silencio y habló de su relación con la China Suárez y no pudo evitar emocionarse: "La China es la mejor mamá que Rufi puede tener. Nunca tuvimos problemas, nunca discutimos, nos llevamos súper bien. Justo recién estaba hablando con ella".

"A veces ella puede estar o no de acuerdo conmigo, o al revés, y por algo nos separamos. Pero hacemos un equipo. La prioridad siempre fue y será Rufi. Seguimos siendo una familia y eso me da mucha alegría y orgullo. Rufina sabe que sus padres son compañeros, que somos un equipo, y que lo vamos a ser hasta el último día de nuestras vidas", confesó Cabré.