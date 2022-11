Susana Roccasalvo le puso un freno a Nicole Neumann en La noche de Mirtha

Nicole Neumann y Susana Roccasalvo protagonizaron un tenso cruce durante su participación en La Noche de Mirtha (El Trece). Fue la diva quien preguntó la opinión de sus invitados sobre cómo ven la televisión actual.

"¿Cómo está la televisión actual, está atractiva?", le consultó Mirtha Legrand a la periodista de chimentos. "No lo creo porque los números no dicen eso. Ahora está toda la revolución de Gran Hermano", indicó la periodista de chimentos. "Y las redes. La gente prefiere verlo ahí que en una novela, por ejemplo”, interrumpió la modelo.

"Pero estamos hablando de televisión. Las redes son las redes", sostuvo Susana. "Yo hablo de televisión", insistió. Y le marcó a la rubia: "Si me permitís terminar mi concepto...".

"Sí, cómo no", respondió Nicole. "Yo estoy hablando de la televisión, del bajo rating, pero también de la falta de producción. Por eso, no me permitiste llegar a decir, hay falta de ficción, falta de dinero. Es un programa en un canal. Las ideas se generan con dinero, hay un montón de carpetas cajoneadas porque no hay dinero", sentenció Roccasalvo.

Recordemos que Neumann se refirió en los últimos días a sus planes de casamiento con Manu Urcera. En diálogo con un móvil de LAM (América), la modelo desmintió que unas imágenes que se viralizaron junto a su novio en una joyería tengan que ver con un ofrecimiento de matrimonio.

"Nosotros proyectamos todo, hablamos de todo. Siempre están todos los temas dando vuelta", expresó Nicole sobre sus planes a futuro.

"Él me tira lo del casamiento... le pregunta a mi abuela cómo está para venir al casamiento... pero no llega, le pregunta a todo el mundo menos a mí", agregó.

"Lo que me importa es la actitud del momento y lo lindo del gesto, no me importa tanto visualmente. Yo me lo hubiese imaginado en una torre de París, pero ya fuimos", concluyó.