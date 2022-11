Mora se convirtió en la nueva eliminada de Gran Hermano

Gran Hermano se convirtió en el programa más visto de la televisión argentina. Y es que el público se enganchó con las polémicas que pasan dentro y fuera de la casa más famosa del país. De hecho, en Twitter parece que el único tema del que se habla es del reality.

Ahora bien, el primer eliminado fue nada más ni nada menos que Tomás Holder por su polémico personaje clasista y homofóbico. Ni bien abandonó la casa, el joven influencer rompió el silencio: "Creo que la gente me sacó, más que nada, porque cuando entré a la casa sabía que corría el riesgo de que si jugaba totalmente con mi personaje".

"La gente mayor quizás no iba a entenderlo y me iba a jugar en contra. Pero no me arrepiento cómo jugué. Siempre supe que era un juego la casa de Gran Hermano y entré a eso. Sacando el personaje y las redes sociales, en mi vida personal soy un chico súper compañero, amiguero, me encanta la familia, soy noviero mal. Nada que ver lo que es el personaje", contó Holder.

Como si fuera poco, la segunda eliminada fue Martina, quien también pertenecía al grupo de "Los Monitos". La joven de Tigre no solo se ganó la bronca de todo el público por sus actitudes clasistas, sino también por las graves denuncias que recibió fuera de la casa de Gran Hermano.

Y es que, muchos padres la acusaron de maltratar a sus alumnos. Ahora bien, al ser eliminada, Martina enfrentó a todos: "Personalmente creo que se vio otro juego. Nosotros jugamos para quedarnos y nos divertimos mucho. Pero claramente se vio otra cosa. Me salvé la primera semana, pero era cantado que iba a ir a placa esta semana".

"Fue un error salvar a Alfa. Creí que se salvaba Tomi Holder, le tenía fe, pero fue una mala jugada. No sé nada al respecto, no tengo el celular conmigo. Viéndolo de afuera, entiendo que les haya molestado que les escondimos la comida", continuó Martina en medio de la polémica.

Ahora bien, se conoció hace tan solo minutos que Mora es la nueva eliminada de Gran Hermano. La joven de Misiones se fue con un alto porcentaje de votos negativos. Alfa fue el primero en ser salvado por el público y luego Agustin. La hermanita obtuvo más del 60% de los votos en contra y al conocer los resultados quebró en llanto. Sin embargo, admitió que la pasó muy bien en el reality. Sus compañeras se acercaron a consolarla y la despidieron.