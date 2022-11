Laura Novoa se cansó de la grieta política y lanzó un mensaje: "Es como los hijos de..."

Laura Novoa en más de una ocasión se mostró furiosa por el pésimo momento que vive el país. De hecho, en el programa de Juana Viale, la actriz habló sobre la grieta y lanzó un fuerte mensaje: "Estoy harta de la grieta. Es como los hijos de padres separados que se llevan mal, se caen en el medio".

Todo se dio cuando uno de los invitados del programa de Juana lanzó: "A la hora de tomar una decisión no sabes qué es caro y qué es barato, no hay parámetro. En psicología cognitiva se llama sesgo de acción. Plantean esas acciones para que parezca que están haciendo algo".

"Es como un arquero que se tira a un lado para atajar el penal por más que le erre porque si se queda quieto en el medio lo van a criticar más. El problema de la política es que mira a corto plazo, por eso no se preocupan por el medioambiente. Las consecuencias mas dramáticas las van a ver las generaciones que siguen, que como todavía no votan, no les interesa", agregó Martín Tetaz.

Fue entonces que Dayub comentó: "Necesitamos un peso que funcione. En todos estos años de democracia venimos escuchando una cosa y la otra respecto a la economía y nada funciona. Si yo hago un espectáculo que es malo la gente no vuelve a verlo pero yo lo que veo es que en política la gente hace una mala gestión y vuelve. La gente vuelve a votar a los corruptos, es inexplicable".

Pero Tetaz continuó: "En Argentina es muy difícil predecir lo que puede pasar con la política, entonces es difícil responder eso. Todas las cosas que te pueda responder de Argentina de acá a dos meses son abstractas. En otros países de la región no es tan así, si en Brasil o en Chile gana la izquierda no cambian todo lo que hizo el gobierno anterior".

Y finalizó: "Nadie va a discutir sobre la independencia del Banco Central. Creo que necesitamos ver qué es lo que funciona en el mundo y traerlo". Fue entonces que Juana Viale aprovechó para realizar un pedido: "Quiero hacer un llamado a la solidaridad humana de nuestra tierra".

"En la hermosa provincia de Chubut hay una parte de la Península Valdés que tiene gran residuo: más de 20 mil kilos en un área protegida. Y la parte de Ambiente de la provincia no está firmando los permisos que se necesitan para ingresar a limpiar esas áreas", terminó Juana.