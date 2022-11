Juana Viale contó cuál es el negocio que armó su hijo de 10 años

Juana Viale en más de una ocasión habló de sus hijos y se mostró muy orgullosa. Hace un tiempo la conductora contó detalles de la vida de su hija mayor y sorprendió a todos: "Los hijos son un regalo y los nietos son el regalo del regalo. Bueno yo espero que todavía no me den el regalo del regalo".

"Cuando tenés hijos que te acompañan al laburo saben el detrás y el delante. Entienden un poco eso, como ese filtro. Yo no llego así a laburar. Sí, es un ser de luz maravilloso. Pero no es porque soy su madre. Ella me eligió a mí", contó la conductora y nieta de Mirtha Legrand.

Como si fuera poco, tiempo después habló de su hijo menor y reveló el miedo que tiene el pequeño tras la pandemia: "Mi hijo más chico se habituó mucho, y demasiado, al barbijo. Todo el tiempo le digo ‘sacátelo’. Estamos en el auto, miro para atrás y lo tiene puesto, no se lo quiere sacar".

Quien también habló de sus hijos fue Gonzalo Valenzuela, expareja de Juana Viale y padre de sus hijos menores: "Yo agradezco la crianza que tuve pero no la quiero repetir, fueron demasiado estrictos. Estuve en un colegio donde nunca quise estar, era una educación muy rigurosa".

"Lo cual te entrega un montón de disciplina, pero yo no quiero repetir eso con mis niños, quiero que ellos se abran a que hay miles de oportunidades. Pero con los límites, creo que el problema -para mi como padre- son los límites de uno, que tienen que ver con la coherencia, creo que ahí está el conflicto con la paternidad", contó Valenzuela.

Y continuó súper sincero sobre la crianza de sus tres hijos que tiene en común con Juana Viale: "Todo el tiempo uno dice una cosa y hace otra y eso desordena a los críos, todo el tiempo. Así que hago ese trabajo todo el tiempo de busca la coherencia. Yo estoy tan incoherente a veces".

Ahora bien, hace algunas horas, Juana Viale reveló una inesperada confesión sobre su hijo menor Alí. Y es que, la conductora contó que el pequeño comenzó con un negocio en su casa: "Mi hijo más chico, es un amor, y está vendiendo limonada en la puerta de casa. La vende a 30 pe’. Es un genio. No le alcanza ni para un chupetín".