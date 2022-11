La hija de Natalie Weber debutó como modelo teen: sus fotos

Natalie Weber expresó toda su emoción por el debut de su hija Mía como modelo teen. En este contexto, compartió el back con los preparativos del primer desfile de su hija mayor de 10 años.



Atrás parecen haber quedado los rumores de crisis pasajera que atravesó con su marido, Mauro Zárate, y ahora para Natalie estos parecen ser días de mucha emoción y orgullo por el estreno de Mía en las pasarelas.



En los últimos días, Weber estuvo más que concentrada en el debut como modelo de Mía Zárate, a pesar de alguna molesta angina que la tuvo en cama junto a Rocco, su hijo menor, que tuvo neumonitis.





“Mi bebé hoy tiene su primer desfile. ¿En qué momento creció tanto?”, se preguntó en una postal que reflejaba el momento del peinado y maquillaje de Mía, previo a la salida a la pasarela.



Por esto, Natalie se mostró junto a la pequeña, que al parecer está decidida a seguir sus pasos. Abrazadas y selfie mediante, la orgullosa madre no ocultó ni un poco su emoción y comentó: “Siempre con vos, china de mi vida”.



Una vez superados los nervios lógicos de toda la familia ante semejante paso para la nena, que quizás marque el comienzo de lo que será su futura carrera, la mujer del futbolista sumó a su feed algunas postales.





Como era de esperarse por la emoción del momento, por tratarse del debut de su pequeña como modelo teen, Weber siguió compartiendo imágenes y momentos, publicando más fotos y videos del angelical look de Mía.



“Felices con el primer desfile de Mía. Ella estaba ansiosa y contenta y nosotros también de acompañarla en todo lo que elija hacer. Recuerdo cuando mi mamá me acompañaba a mí. Y hoy soy yo quien la acompaña a ella y eso me genera nostalgia y mucha emoción, que la historia se repita”, expresó Natalie.