Conmoción por la muerte de Aaron Carter

Este sábado en la tarde, se dio a conocer la triste noticia de la muerte del cantante y actor Aaron Carter. El artista tenía 34 años y fue hallado muerto en la bañera de su casa en Lancaster, California.

El portal TMZ informó que el 911 recibió un llamado que daba cuenta de que un hombre se encontraba ahogado en el domicilio del astro pop. Hasta el momento, se desconoce el motivo del deceso y no hay señales de una muerte producida por un ataque o hecho de violencia.

Aaron Carter debutó como solista a fines de los 90, tiempos en los que la banda que conformaba su hermano mayor Nick, Backstreet Boys, estaba en la cúspide de la popularidad. De hecho, el fallecido artista oficio como figura de apertura en algunos shows de la legendaria boyband.

Además de su éxito como cantante, Aaron Carter firmó un millonario contrato con la cadena Nickelodeon en 1998, y participó de las series Lizzie McGuire y Sabrina, la bruja adolescente.

Los conflictos no tardarían demasiado en aparecer cuando su familia inició acciones legales contra el representante del astro adolescente. Diez años más tarde, en 2008 Carter protagonizó un mediático episodio cuando fue arrestado en Texas por exceso de velocidad y posesión de marihuana.

En 2019, Aaron Carter generó conmoción cuando acusó a su hermana y a su famoso hermano por abuso. “Mi hermana [Leslie Carter] me violó de los 10 a los 13 años cuando no estaba medicada y no solo fui abusado sexualmente por ella. Mis dos primeras bailarinas hicieron lo mismo cuando tenía ocho años. Y mi hermano abusó de mí toda la vida”.

Su hermana Leslie, que fue diagnosticada de bipolaridad, miró en 2012 a los 25 años por una sobredosis de medicamentos. Aaron no asistió al funeral. En tanto que en una entrevista televisivia en septiembre de 2019, Aaron Carter reveló que padecía esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión maníaca y ansiedad. Además, confesó que era adicto a los calmantes y al alcohol.