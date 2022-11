Cómo lucía Daniela de Gran Hermano antes de sus retoques estéticos

Más allá de las estrategias y jugadas de los participantes de Gran Hermano (Telefe), un punto que genera un innegable atractivo para el público masivo tiene que ver con la belleza de algunas de las integrantes del famoso reality. En este sentido, Daniela Celis sorprende al mantener intactas en el programa sus esculpidas uñas y largas pestañas.

La apariencia con la que el público argentino conoció a Daniela Celis en Gran Hermano.

A diferencia de otras concursantes de Gran Hermano que prefieren lucir más distendias y naturales, Daniela siempre se muestra maquillada, pinada y bien arreglada. Sin embargo, algún tiempo atrás el aspecto de la joven era diferente antes de operar sus pechos y someterese a una serie de tratamientos estéticos.

Daniela Celis, un tiempo antes de ingresar a Gran Hermano.

Entre otras cosas, antes de su ingreso a Gran Hermano, Daniela contó que se separó antes de llegar a la casa que el gran público argentino sigue con expectativas. "Estoy en pareja… o estaba… con un hombre 20 años más grande que yo, pero para entrar en la casa de Gran Hermano dejo todo atrás", dijo la joven que tiene más de 80 mil seguidores en Instagram.

El aspecto de Daniela Celis antes de hacerse conocida por su participación en Gran Hermano.

Entre las declaraciones con las que Daniela Celis buscó su lugar en Gran Hermano, llamó la atención una sobre su pasado en la que expresó: “Mi infancia siempre fue muy dura, porque me hacían bullying en el colegio, no me invitaban a los cumpleaños... Me hacían sentir súper fea. Yo quería ser linda para ser aceptada y realmente operarme las lolas me cambió la vida”.

En tanto que a la hora de reconocer qué es lo que más la seduce de un hombre, Daniela Celis confesó: “A mí me entra todo por los oídos, así que si me chamuyás bien, soy tuya”.