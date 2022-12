El gesto premonitorio de Paulo Londra con los hijos de Lionel Messi que se volvió viral

Esta tarde Argentina venció a Polonia y clasificó a octavos de final del Mundial de Qatar 2022. En el estadio 974 de la ciudad de Doha se vivieron momentos de gran alegría tras la victoria del seleccionado argentino. Tanto adentro como afuera de la cancha, los hinchas demostraron su fervor cuando el seleccionado de Lionel Scaloni obtuvo el primer puesto en su grupo. Y los famosos no se quedaron atrás.

Muchas celebridades viajaron a Qatar para alentar en vivo a la “Scaloneta” y alentaron desde las tribunas. Pero en el entretiempo sucedió algo que causó furor en las redes sociales tras el resultado final. Los hijos de Lionel Messi, junto a su madre Antonela Roccuzzo, fueron al baño en el entretiempo y se encontraron con Paulo Londra.

Sin dudarlo, Mateo, Thiago y Ciro le pidieron una foto al artista y para cumplir su sueño el cantante les hizo un pedido muy especial. Londra les pidió que hicieran con sus manos 2 a 0, anticipando el resultado final del partido. Con esta especie de premonición, dejaron plasmado la foto del triunfo argentino.

Londra se sacó una foto con los hijos de Lionel Messi en el entretiempo. (Foto: Instagram)

"No lo puedo creer", comenzó contando Londra en una historia de Instagram. "Fuimos a la cancha. En el entretiempo voy al baño y me cruzo a los hijos de Messi. Saquémonos una foto y hagamos el 2 a 0... y salió 2 a 0 wuacho. Me quiero morir", expresó el artista feliz por lo sucedido.