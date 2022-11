The Weeknd anunció show en Argentina: cuándo salen las entradas a la venta

Este mediodía se confirmó la fecha de presentación de uno de los primeros artistas internacionales que pisará suelo argentino de cara al 2023. The Weeknd regresará a nuestro país el próximo 13 de octubre en el Hipódromo de San Isidro.

El artista canadiense anunció este lunes las fechas de su reciente gira After Hours Til Dawn. Esta nueva etapa del tour contará con presentaciones en Europa y América Latina, visitando además de Buenos Aires plazas como Ciudad de México, Río de Janeiro y Santiago de Chile. La venta de tickets se comunicará próximamente y tendrá como única plataforma AllAcces.com.ar.

La gira celebra el álbum After Hours de 2020 (su exitoso sencillo "Blinding Lights" fue nombrado la nueva canción No. 1 de Billboard Hot 100 de todos los tiempos, superando el éxito de Chubby Checker de 1960 "The Twist"), así como su aclamado por la crítica. Kaytranada y Mike Dean se unirán a The Weeknd en todas las fechas europeas.

The Weeknd.

En esta gira el artista presenta su show más ambicioso hasta la fecha, en una apuesta inmersiva con elementos del teatro y las artes escénicas que se unen para una noche de fiesta en el club. En la producción más grande de su carrera, los shows reflejan su recorrido creativo tal y como se mostró ante los ojos del mundo en estos últimos años: reuniendo una multiplicidad de mundos que se abren a nivel visual y conceptual además de sonoro.

The Weeknd durante su reciente gira After Hours Til Dawn.

El tour es también el primero en integrar tecnología 3.0 para una experiencia única: el mismo está impulsado por Binance, el ecosistema global de cadena de bloques detrás del intercambio de criptomonedas más grande del mundo, que lleva la tecnología Web 3.0 a los asistentes al concierto en todo el mundo. Los poseedores de boletos reciben NFT de recuerdo y obtienen acceso a una colección exclusiva de NFT para la gira de The Weeknd, en colaboración con HXOUSE, un centro de pensamiento e incubadora comunitaria para emprendedores creativos. El cinco por ciento de las ventas de la colección NFT de la próxima gira se donará al Fondo Humanitario XO.