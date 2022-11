Joan Manuel Serrat fue al teatro en Buenos Aires y aplaudió de pie: qué vio

En medio del suceso de sus recitales de despedida en la Argentina, Joan Manuel Serrat asistió anoche junto a su esposa, Candela Tifón, al Teatro Maipo. ¿Qué vieron? Come from away, el exitoso musical que se consagró como el gran ganador de los Premios Hugo 2022.

El cantautor español se ubicó en la fila cinco con su mujer y quedó maravillado con el espectáculo que además de ser un suceso en Buenos Aires, lo es en Broadway y en el West End. Serrat aplaudió de pie y al término de la función se trasladó al escenario para saludar y felicitar a Carla Calabrese (actriz, productora y directora de la obra) junto a todo el elenco.

Joan Manuel Serrat, Candela Tifón y Carla Calabrese

La dupla se mostró visiblemente emocionada por el espectáculo como por la producción, dirección y actuación de los artistas y así se lo transmitieron a todo el equipo.

Joan Manuel Serrat junto al elenco de Come From Away

La obra narra la historia real de más de siete mil personas de todas partes del mundo que, a raíz del atentado a las Torres Gemelas en 2001, aterrizaron inesperadamente en la isla de Gander, New Foundland (Terranova) en Canadá y de la gente de este pequeño pueblo canadiense que les dio la bienvenida desde la solidaridad más pura.

Mientras el mundo era testigo de una de las peores atrocidades de la historia, los pasajeros que quedaron varados durante días en este pueblo recuperaron su fe en la humanidad gracias a la empatía, dedicación y calidez con la cual los habitantes de este pueblo los recibieron y reconfortaron. Es una obra conmovedora que nos permite imaginar un mundo sin fronteras y celebrar lo mejor del espíritu humano.

Come from away está presentando sus últimas funciones del año. El próximo fin de semana (3 y 4 de diciembre) bajará el telón en la sala de la calle Esmeralda hasta abril del 2023.