La Tora habló sobre su adicción al sexo: "No se decir que no"

Lucila Villar, más conocida como La Tora, fue una de las invitadas este sábado a PH, Podemos Hablar. Durante su participación en el programa que conduce Andy Kusnetzoff por la pantalla de Telefe, la última eliminada de Gran Hermano 2022 contó detalles sobre su adicción al sexo.

"Soy adicta al sexo, no sé decir que no", comenzó expresando. "Esto lo conté en el casting de Gran Hermano: la adicción al sexo. No sé decir que no cuando, no sé, salgo a bailar y tomo alcohol. Como que estoy en la barra y quiero una presa", agregó la joven.

Ante la sorpresa de su revelación, el conductor le preguntó si le pasa siempre. Lucila explicó que solo le sucede cuando está borracha. "Dejé de salir a bailar, dejé un montón de cosas que fueron mi corralito para no mandármela", reconoció.

Ante su respuesta, Kusnetzoff aclaró que la adicción de La Tora es al sexo y no al alcohol. "Claro, pero es como que el alcohol me lleva, es la conexión", aclaró y explicó que en realidad lo que quiere es a alguien para tener sexo, son importar quién.

Fue Sabrina Carballo quien le consultó si su adicción influía en la fidelidad. "Sí, por eso no estoy en pareja", reconoció. Tras explicar que sufrió de este problema desde los 16 años hasta los 24, Lucila explicó que además de alcohol también consumía drogas. "Un quilombo tremendo. A mi Dios me salvó la vida", sentenció. "Ahora elijo con quien estar, con quien compartir, a quien conocer. Ya no es tanto de una noche, que no estaría mal, pero hoy en día soy distinta", completó.