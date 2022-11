La temporada teatral en Mar del Plata anunció su importante comedia de apertura

Mar del Plata levantará el telón de su temporada teatral el próximo 2 de diciembre con "Princesas", obra que creó y estrenó en Buenos Aires y que, en esta temporada en La Feliz estará a cargo de un elenco de artistas marplatenses.

Marcelo Fabián Rossi, Marina Elissamburu y Marina Sol Stipanich, dirigidos por Daniela Parrinello Rizzi, subirán a escena el próximo 2 de diciembre a las 21 en la sala Melany, ubicado en San Luis al 1700. Luego repetirán el 23 de diciembre a las 21.30 y durante enero y febrero realizarán dos funciones por mes.

Cibrian participa de la obra no sólo brindando su voz en off como uno de los personajes de esta particular comedia, sino también cediendo el espectacular creado por Alfredo Miranda.

Cenicienta, Blancanieves y Caperucita acuden a un encuentro para saber qué fue de sus vidas tras 30 años de no verse.

La obra muestra unas princesas resilientes, algunas empoderadas, pero sobre todo nostálgicas y dispuestas a analizar sus propios cuentos, donde se cuestionan el tipo de historias contadas a las familias durante años; pero también reivindica la autoría de Charles Perrault (autor francés de los clásicos infantiles).

En su presentación durante el 2022, la obra estuvo protagonizada por Cibrián junto a Marta González y Esmeralda Mitre. Un trío que dio rienda suelta a toda la comicidad que llevan dentro, es una puesta muy desestructurada, con constantes salidas y entradas del libreto. La historia prometía ser muy divertida y delirante, y no faltó a su compromiso.