La Peña de Morfi hundió a Juana Viale en el rating

Juana Viale compite todos los domingos con La Peña de Morfi en el rating. Sin embargo, la nieta de Mirtha nunca logra ganarle. Y el día de hoy no fue la excepción. Y es que, el Mundial le pegó muy mal a todos los canales en cuestión de números, pero la actriz no para de pasarla mal.

En el rating de hoy, Juana perdió contra La Peña de Morfi con una amplia diferencia. Y es que, el ciclo de la nieta de Mirtha quedó con 3.8 puntos, mientras que Jey Mammón logró 5.5. Cabe recordar que desde que inció, Viale pierde en números contra el canal de las tres pelotas.

Cabe recordar que hace algunos meses, Juana Viale habló de su programa y lo feliz que es: "Estoy muy feliz y muy contenta en estos estudios nuevos. Vamos a estar cada una haciendo su ciclo, ella a la noche y yo con los almuerzos. Cada una se ocupará de su ranchito".

También habló de la vuelta de su abuela y su salud: "Yo creo que la mejor medicina que puede tener mi abuela es el trabajo. Se la ve entusiasmada y nerviosa como siempre, y hace esto hace más 50 años. Eso habla de la pasión que siente por lo que hace y su regreso es notable".

"Compartir la mesa con ella fue un desafío para mí como artista porque ella conduce y yo solo quería acompañarla, no robar su lugar, mi aporte fue estar ahí, no ayudar, porque ella no necesita ayuda, es Mirtha Legrand", confesó a corazón abierto Juana Viale.

En su vuelta, Mirtha recibió el saludo de su nieta: "Hola abuelita linda, hola mamá de mi corazón. Qué bueno poder decirles que las amo con todo mi corazón y que las extraño tanto, estoy tan lejos... Las admiro, admiro sus trayectorias profesionales, de vida, sus experiencias. Las amo con todo mi corazón y les dejo un beso enorme".

Y la diva expresó: "Es Ámbar, la hija de Juana. Es divina. Me quiere mucho y yo a ella. Ahora cuando estuvo Susana Giménez yo le escribí porque nos whatssapeamos a toda hora, 3, 4 de la mañana nos mandamos mensajes. Le dije: ‘Mirá que está Ámbar en París y le di el teléfono’. Fueron a las Galerías Lafayette porque ella habla perfecto francés entonces fueron a hacer compras juntas".