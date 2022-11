La desgarradora revelación de Soledad Silveyra: "Creí que me moría"

Luego de un sábado intenso por la victoria de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar, Mirtha Legrand estuvo al aire en la pantalla de El Trece con su mítico ciclo La Noche de Mirtha.

En esta oportunidad, la Chiqui tuvo sentada en su mesa a la actriz Soledad Silveyra, el ministro de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, la diseñadora Valeria Mazza, el periodista Franco Mercuriali, el médico Jorge Dotto y la humorista Costa.

Durante el programa, Solita reveló el duro momento de salud que le tocó transitar. "Estuve enferma cuando volví de vacaciones y pensé que me moría", reconoció la actriz sobre el tipo de gripe que los médicos no lograban diagnosticar:

"En el avión hacía mucho frío. Llegué a casa, me dolía todo y no me podía ni dormir", explicó sobre los primeros síntomas que percibió.

"A la noche fui a lo de una amiga y estaba mareada. No había dormido, venía con otro horario, pensé que era eso, pero al día siguiente amanecí con 40 grados de fiebre", agregó.

"Yo no les puedo explicar lo que es estar tres días con 40 grados de fiebre", afirmó la actriz sobre su preocupación por los días que pasaban y no lograba bajar la fiebre.

Finalmente, pudo dar con un diagnóstico. "Era Gripe A. Yo prefería que fuera coronavirus, que me preocupaba menos porque tenía todas las vacunas".