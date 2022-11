Cuál será el regalo de Navidad que Gran Hermano le dará a sus participantes

Gran Hermano se convirtió en el programa más visto de la televisión argentina. Ahora bien, hace algunas horas un escándalo se desató cuando se conoció que habrá repechaje y cómo será. Fue el conductor Nacho Rodríguez quien contó los detalles mediante sus redes sociales.

"Los de la casa van a elegir a uno de los que se fueron para que vuelva. Imaginate que Nacho quiera que entre La Tora: se va a armar un bardo bárbaro para que se pongan de acuerdo. De esta manera, serán dos de repechaje, dos nuevos y uno que elegirán los chicos de la casa. Cinco en total", comenzó.

Y agregó: "Será antes de las fiestas. Ellos se anotaron, así que saben las reglas del juego. Lo hicieron de chicle, pero les rinde. Los dos nuevos ya están elegidos, parece que se guardaron algunos (participantes). Van a ser bastante polémicos. Yo sé que los televidentes están sorprendidos con La Tora y con Holder, pero esos son bebés de pecho (al lado de los nuevos)".

Hace algunos días quien habló del famoso ciclo fue nada más ni nada menos que Gastón Trezeguet. Fue parte de una edición pasada de Gran Hermano y es recordado como el mejor jugador del programa: "A mí lo que más me interesaba era jugar el juego. Tenía que tratar de llegar hasta la final que era el último día y ese fue mi objetivo".

"Ni los que estábamos adentro ni la producción sabíamos el fenómeno que iba a generar y qué era lo que la gente iba a bancar o no. Ahora podés llegar a tener una teoría de quién va a ganar, pero en ese momento no. Entonces al no tener una teoría, yo tenía que llegar al último día y que la gente elija lo que tenga que elegir", agregó.

Y continuó: "Nadie lo encaró de esa manera, eso fue lo que mas se me criticó en su momento. Me decían que manipulaba y hacía que la gente se vaya, pero ese es el punto del juego. No me arrepiento absolutamente de nada, estuve bastante suavecito. Pude haber sido mucho más hijo de p...".

"Me parece lindo que me tengan como un referente de Gran Hermano, no somos tantos los que pudimos trascender. Pero en realidad a mí lo que más me interesa es hacer bien mi trabajo que es de panelista en el programa, es lo que más me llena de satisfacción", finalizó.