Se inundó la casa de Gran Hermano: qué fue lo que pasó

Gran Hermano se convirtió en el programa más visto de la televisión argentina. Y es que, mantiene a todos atentos con lo que pasa dentro y fuera de la casa con los participantes. Ahora bien, hace algunas horas, los hermanitos atravesaron un pésimo momento en el reality.

Y es que, la casa se inundó. Todo se dio cuando Romina notó que el patio estaba lleno de agua. La exdiputada mientras cocinaba se dio cuenta que algo no estaba bien. Fue entonces que le advirtió a sus compañeros y los hombres no tardaron en descubrir que el problema es en su habitación.

El aire de la habitación de los hombres se rompió y comenzó a perder agua que inundó toda la casa. Fue entonces que El Conejo comenzó a sacar sus pertenecias del lugar que eran las más afectadas. Con ayuda de Agustin y el resto de sus compañeros, el cordobés intentó frenar el agua.

Hasta el momento no se sabe qué pasará con el aire ya que en caso de ser arreglado, alguien deberá ingresar a la casa y se romperá el aislamiento del famoso reality. Cabe recordar que durante las últimas horas, el programa se convirtió en tendencia por las fuerte confesiones de Alfa.

El hombre contó que extraña mucho a La Tora tras el fuerte cruce que protagonizaron: "Tora vino a hablarme cuando nosotras nos peleamos, Tini no. Vino la Tora y me dijo 'andá a hablar con Romi porque está arrepentida'. A la única que a veces yo extraño porque la presencia de ella era fuerte, no era una presencia así nomás... La Tora".

"Ella me dijo 'andá a hablar con Romina, no te vayas'. Lucila le fue a decir a Juliana 'vos juraste por tu hermano y por tu mamá que habías hablado con Alfa para que se arregle con Romina' y Juliana le dijo '¡Noooo! ¿Yo cuándo juré? No fue así'. Juliana es muy mentirosa", agregó.

Y continuó: "De la gente que se fue, de la única persona que extraño su presencia, haya tenido quilombos o roces es a la Tora. Al resto, para nada. No hubo una sola mañana en la cual yo no me cruzara con Tora y no me dijera 'Hola, Alfita. Buen día' y yo venía a preparar el café y ella me pedía. No hubo ningún día con cara de ort... Pero de los otros cuatro...".