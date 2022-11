Los dos notables gestos de Tini Stoessel alentando a Rodrigo de Paul en el Mundial de Qatar

Tini Stoessel fue a alentar a Rodrigo de Paul en el partido de Argentina frente a México en el Mundial de Qatar. La cantante venía de ser injustamente atacada tras la derrota del equipo nacional ante Arabia Saudita, y sin darle importancia a los maliciosos comentarios en su contra, la estrella pop decidió acompañar a su pareja en este momento tan significativo.

Junto a su hermano Francisco, Tini Stoessel llegó a Doha y este sábado acudió al estadio Lusail para hinchar por Argentina y especialmente por su novio, Rodrigo de Paul. En medio de la gran cantidad de público que se dioi cita en el recinto, la artista llamó la atención por dos notables gestos.

Por un lado, vistió una camiseta argentina con el nombre de Rodrigo de Paul. Por otro, Tini Stoessel accedió a sacarse selfies y saludar a los admiradores que se le acercaron en la tribuna.

Recordemos que en estos días uno de los defensores de los ataques que recibió Tini fue nada más y nada menos que su padre, Alejandro Stoessel, quien le puso los puntos al humorista gráfico Nik por un desatinado comentario en Twitter en contra de la cantante..

Además, quien se expresó sobre la polémica con Rodrigo de Paul y Tini Stoessel tras la caída de Argentina frente a Arabia Saudita, fue Camila Homs, expareja del jugador. Con prudencia, pero mostrándose empática con la artista, la modelo expresó: “La gente es mala. Pobre chica... No voy a hablar de eso, está todo bien. Me parece que ella no tiene nada que ver, es algo del partido, que puede ir bien o puede ir mal”.