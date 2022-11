Las primeras fotos de Tini Stoessel en el Mundial de Qatar

Tini Stoessel finalmente aterrizó en Qatar. Después de una semana bastante movida y luego de las injustificadas críticas que recibió el pasado martes después de la derrota de la Selección Argentina frente a Arabia en el debut mundialista, la cantante llegó a Doha para alentar a su novio Rodrigo de Paul.

Este sábado Argentina jugará un compromiso crucial por la segunda fecha del Grupo C, desde las 16 horas de nuestro país y contra un México que también necesita ganar. Será clave para el equipo de Lionel Scaloni un triunfo para así mantenerse con vida en el Mundial, y es por eso que todos los cañones e ilusiones apuntan al juego frente a los aztecas.

Por este motivo, y luego de liberarse de los compromisos artísticos que tenía en su agenda, Tini llegó a Qatar para acompañar a de Paul. El apoyo de la joven de 25 años será clave para el mediocampista de nuestro seleccionado, como parte de un equipo que hoy sábado buscará su primer triunfo en tierras árabes.

La información se dio a conocer este viernes por la mañana vía Yanina Latorre, panelista de LAM y una de las personalidades de la farándula más destacadas de la actualidad. Con esto se confirma que Stoessel estará presente en la platea el sábado alentando a la albiceleste.

Inmediatamente con su arribo, se fueron filtrando las primeras fotos de la cantante minutos después de bajarse del avión. La primera en publicar fotos fue su madre, Mariana Stoessel, que compartió en su cuenta de Twitter el elogio de una fan. “La más linda del mundo”, expuso dicha fanática, junto a la foto de una Tini muy sonriente

La artista llegó con un look informal y fue fotografiada cerca del free shop qatarí, saludando felizmente y con expectativas. La mejor de las ondas como siempre, independientemente del posible cansancio que tenía después de varias horas de vuelo.

El arribo de Tini a Qatar se da días después de haber sido injustamente el centro de las críticas, luego de la derrota de Argentina del martes y apuntando al bajo rendimiento de de Paul en el partido debut. De hecho, al momento del partido, Tini fue tendencia en Twitter justamente por quedar en el ojo de la tormenta gracias a los haters.

Su padre, el productor Alejandro Stoessel, llegó hasta cruzarse fuertemente con el humorista Nik, que también había disparado contra Tini por el desempeño de Rodrigo. De la misma forma, la ex pareja del futbolista, Camila Homs, también salió a defender a la Triple T: “La gente es mala. Claro, pobre chica... No voy a hablar de eso, está todo bien. Me parece que ella no tiene nada que ver, es algo del partido, que puede ir bien o puede ir mal”.