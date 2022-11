Viralizan repudiables mensajes discriminatorios de la relatora argentina del Mundial de Qatar 2022

En estas últimas horas, Lola del Carril, la relatora argentina en el Mundial Qatar 2022, quedó en el ojo de la tormenta mediática tras la viralización de mensajes discriminatorios que compartió hace varios años desde su cuenta de Twitter.

Recientemente, la relatora del Mundial de Qatar 2022 había expresado su alegría por ser la primera mujer en transmitir una Copa del Mundo en la historia de la televisión argentina. "Mañana voy a tener el orgullo de ser la primera relatora en una Copa del Mundo de la historia de la televisión argentina. Mirar al lado y que este la siempre profesional @Angelalerena será otro de los goles. Con mi amiga seremos la primera dupla femenina en un mundial masculino", ecribió la comunicadora.

Sin embargo, el clima festivo duró poco ya que luego irrumpieron en la redes sociales unos viejos mensajes que la relatora del Mundial de Qatar 2022 publicó en Twitter en 2012, allí Lola del Carril discriminaba en despectivos términos a las personas según su procedencia social o identidad de género.

"No hay justificación, los negros cabeza son mayoría, hagamos lo que hagamos, la votan", "Veo a dos negros chapando y te juro que me genera un asco", "Yo vi a un down chino, negro y rubio", "Por favor, sáquenme a estos gays", "Che, ¿matamos a Cristina (Kirchner) y sacrificamos a una persona y salvamos a todo un país, les va?"; fueron algunos de los repudiables comentarios de la relatora.

La llegada de Lola del Carril al Mundial de Qatar 2022 se dio tras ganar el reality Relatoras argentinas 2021 (TV Pública). La joven de 23 años es licenciada en Comunicación Social y ya relató el partido entre Suiza y Camerún, a la vez que pondrá su voz al encuentro entre Canadá y Croacia, y también al de Canadá y Marruecos.