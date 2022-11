El increíble reclamo que recibió Darío Barassi por parte de su hija Emilia por haberse ido de su casa

Darío Barassi está en un momento profesional excelente, pasando largas jornadas de trabajo, pero disfrutando por hacer lo que más le gusta y para lo que tanto se preparó durante tantos años.



Desde que fue papá, el conductor comenzó a dividirse en mil partes: por un lado, dedicándole mucho tiempo al trabajo, pero también permitiéndose pasar mucho tiempo con su hija Emilia (también es papá de Inés, de 3 meses).



Barassi siempre se mostró como una persona muy familiera, algo que suele expresar mucho en redes sociales, con la cantidad de posteos relacionados a sus hijas y a su pareja, Lucía Gómez Centurión.





No obstante, en los últimos días tuvo que alejarse de su casa en Nordelta que, aunque sea muy confortable, con laguna dentro del barrio privado, también se caracteriza por estar muy alejada de todo.



Por esta razón, para aprovechar algunas horas más para dormir, Darío Barassi decidió mudarse por unos días a la ciudad de Mercedes. ¿El motivo? Está filmando su nuevo proyecto laboral, que le demanda varias horas más de lo habitual.



La decisión la tomó debido a que es mucho más cómodo para todos y no tiene que recorrer esos 90 kilómetros aproximadamente de distancia todos los días. Sin embargo, esta situación le valió el fuerte reclamo de su hija Emilia.





“Me estoy quedando en Mercedes un par de días por el rodaje de una serie y me acaba de llamar mi hija, que me pregunta enojada por qué no volví. Y que me ama”, contó Darío Barassi en sus redes sociales.



El conductor no dio muchos detalles sobre la serie, aunque para el 2023 lo esperan dos grandes producciones: por un lado, será parte del prime time de El Trece. En diciembre finalizará la conducción de 100 Argentinos Dicen, se despedirá del éxito, pero no del canal; por otro lado, protagonizará una serie que se va a llamar Chueco, para Disney.