Los espectáculos recomendados de MDZ para este fin de semana

Una vez más, MDZ propone los espectáculos más destacados para disfrutar este fin de semana en distintas salas y espacio culturales de Mendoza.

En esta nota, un recorrido por lo más destacado en las carteleras de teatro, música y cine en la provincia. A combatir el calor con las mejores propuestas de los artistas.

Teatro

De profesión, contador

Unipersonal humorístico de Daniel Encinas. Narra la historia de un Perito Partidor que descubre el sentido de su profesión luego de incursionar en un taller de teatro; espacio al que llega tras derrumbar sus estructuras mentales y culturales. En este ensayo autorreferencial, el experimentado actor se permite caricaturizar su largo tránsito por la Facultad de Ciencias Económicas, mucho antes de elegir al teatro como su único oficio.

Viernes 25, a las 21, en Espacio Cultural Giraluna (Anatole France 50, Godoy Cruz). Entradas en EntradaWeb (capacidad limitada).

Del amor oscuro

Inspirada en Sonetos del amor oscuro, de Federico García Lorca, Compañía La Monarca creó una experiencia performática que lleva al espectador a recorrer las huellas de un amor clandestino. Es una invitación a nombrar, recordar e iluminar todo lo que subyace bajo la oscuridad y el silencio, pero que late con fuerza.

Estreno. Viernes 25, a las 21:30, Casa de la Cultura y la Memoria (Lavalle 88, Godoy Cruz). Entradas por WhatsApp al 261 762-7779. Repite: sábado 26, misma hora y lugar.

Juana somos todas

El viejo sueño de una verdadera Patria Grande que incluya a todas las mujeres renace una vez más en el romance entre Juana Azurduy y Manuel Belgrano. Fantasías sexuales, vanidades, celos y grandezas de próceres de carne y hueso desfilan por esta historia de la historia.

Sábado 26, a las 19:30, en la Biblioteca Pública General San Martín (San Martín 1843, Ciudad de Mendoza). Entrada gratuita.

Ensamble Ofelia

Rubén González Mayo (dramaturgia y dirección) presenta esta obra que refleja la imagen de una familia y su estado en decadencia. La búsqueda permanente de lo vivido y lo perdido, recuerdos de infancia y de una realidad que los hace diferentes. Dos hermanos que llegan a la casa familiar después de diez años y un tercero que eligió quedarse.

Estreno. Domingo 27, a las 21, en Casa Bancaria (Patricia Mendocinas y Gutiérrez, Ciudad de Mendoza). Entradas en EntradaWeb (capacidad limitada). Ensamble Ofelia

Música

Eclipse cumple 25 años a puro Pink Floyd

La banda mendocina tributo a Pink Floyd está de festejo por sus 25 años de trayectoria. Es por eso que lo estará celebrando junto a sus seguidores con dos conciertos muy especiales. Los días viernes 25 y sábado 26 de noviembre, en el Teatro Independencia, Eclipse presentará en escena tres discos fundamentales en la discografía de la banda británica.

El día viernes lo hará con la interpretación musical de “The Wall”. Al día siguiente pondrá en escena “Wish You Were Here” y “Animals”. Cabe señalar que las presentaciones de Eclipse siempre se destacaron por su carácter épico a la hora de la producción,

Viernes 25, 21:00 hs, Teatro Independencia (Chile 1184, ciudad). Entradas disponibles por entradaweb.com.ar.

Sábado 26, 21:00 hs, Teatro Independencia (Chile 1184, ciudad). Entradas disponibles por entradaweb.com.ar. Eclipse.

Joanna Maddox

Una de las voces más interesantes del jazz, blues y soul visitará Mendoza para dar un concierto junto a una banda estable de músicos mendocinos.

Nacida en Atlanta, EEUU, y luego de una gira por Argentina decidió en 2014 decidió radicarse en Buenos Aires. Codeándose con los mejores músicos del género nacional, Maddox se ha convertido en una referente indiscutible por su estilo y cadencia particular.

Viernes 25 y sábado 26, 21:00 hs, Willys Bar (Mitre 1371, Chacras de Coria). Entradas disponibles por entradaweb.com.ar. Joanna Maddox.

Doncellas del Metal

Maipú se enciende con los sonidos más feroces y distorsionados para dar lugar a un festival femenino de bandas de heavy metal. Doncellas de Metal tendrá en esta edición sobre el escenario a bandas de la talla de Quasar, La Fugitiva, Femmortis y Hallison Connor.

Sábado 26, 20:00 hs, Teatro Imperial Maipú (Pablo Pescara 323, Maipú). Entradas disponibles en la boletería del teatro.



Surco Pando y Darse Millas

Dos bandas referentes del reggae local unen fuerzas para una fecha imperdible para los amantes del género.

Con 13 años de trayectoria, Surco Pando supo expresar toda la fuerza de la música jamaiquina en un proyecto que se mantiene en plena actividad preparando lo que será la salida de su tercer disco de estudio. Entre sus últimos lanzamientos, en junio de 2021, la banda compone una versión en reggae del emblemático tema “Otoño en Mendoza”, en un featuring súper especial con Pocho Sosa, uno de los principales artistas que tiene Mendoza.

Por su parte, Darse Millas es la nueva revelación del Reggae Ska. Nacida en 2016 cuenta con un EP llamado “Cleta”, grabado en el 2020 durante la pandemia.

Domingo 27, 20:00 hs, Teatro Quintanilla (Plaza Independencia, Av. Sarmiento, ciudad). Entradas disponibles por entradaweb.com.ar. Surco Pando.

Cine

Pinocho

Guillermo del Toro, aclamado director de películas como El laberinto del fauno y La forma del agua, nos trae una exquisita versión animada basada en el clásico libro de Carlo Collodi. Con un esmerado trabajo en la tradicional técnica stop motion, es decir animación cuadro a cuadro, este film contiene voces de estrellas como Ewan McGregor, Cate Blanchett, David Bradley, Christoph Waltz y Tilda Swinton. Elogiada como la mejor película del realizador en más de una década, esta producción nos sumerge en un atrevido, oscuro y divertido mundo repleto de brillantes ideas visuales.

Se exhibe en Nave UNCuyo y Cinemacenter.

Ella dijo

La dos veces nominada al Premio de la Academia®, Carey Mulligan (Hermosa venganza, Enseñanza de vida) y Zoe Kazan (miniserie The Plot Against America, Un amor inseparable) interpretan a las reporteras del New York Times, Megan Twohey y Jodi Kantor, quienes juntas publicaron una de las historias más importantes de una generación, una historia que ayudó a impulsar el movimiento #MeToo, movimiento que eliminó décadas de silencio en torno al tema de agresión sexual en Hollywood y alteró la cultura estadounidense para siempre.

Se exhibe en Cinemark, Cinépolis y Cinemacenter.

Natalia Natalia

Una sucesión de hechos en apariencia casuales hace que Silvia Monteferrante (Sofía Gala Castiglione), comience a sospechar que hubo algo más detrás de la muerte de su ex marido.

Se exhibe en Cinépolis.

El hombre inconcluso

Un llamado desde Carmen del Sauce pide la captura del Oficial Julián Gianoglio. El Oficial, perplejo por el pedido, reconoce el nombre del lugar donde nació, pero al que nunca ha regresado y apenas recuerda. A su llegada, encuentra un pueblo conmocionado por el asesinato del Alemán, uno de sus más viejos habitantes. A medida que el misterio comienza a desenvolverse descubre que el principal sospechoso ha desaparecido, y que su nombre es también Julián Gianoglio. Para el Oficial, entonces, resolver este crimen significa resolver el enigma de su nombre duplicado.

Se exhibe en Cinemark.