La emoción de Andrea Pietra al recordar cómo decidió adoptar a su hija

Andrea Pietra se topó con un designio algo complejo, que se trató de la dificultad de experimentar un embarazo, para el cual procuró diversas técnicas y vías. Tras meditarlo, la actriz encontró en la adopción el camino ideal para que Stephanie aterrizará en su mundo, hace doce años.

La protagonista de decenas de éxitos televisivos abordó esta circunstancia de su vida en infinidad de ocasiones, pero cada nueva aparición se distingue por sus emociones, por su sinceridad y ese mensaje de estimulación para que todos los que desean ser madres y padres se animen a esa posibilidad.

En su reciente visita a Socios del espectáculo, Andrea buceó en su memoria y ponderó las charlas que mantenía hace más de una década con Nancy Dupláa: "Estábamos en 'Socias' y las dos decíamos, ella quería tener un tercer hijo, y yo decía 'vamos a quedar juntas embarazadas'".

Eso derivó en el relato de su historia: "Después del tercer tratamiento, mi doctora me dijo 'Lo próximo es ovodonación o adopción' y la miré. 'Ovodonación quedás seguro y si no donación'". Ese era el momento crucial, dos opciones que analizar y tomar la decisión más importante de su vida.

En cuanto a una reflexión de su médica que le modificó el pensamiento, Andrea contó: "La doctora me comentó: 'La verdad que yo tengo tres hijos y cuando pasé la puerta de esta casa dije, 'Ahora, ¿qué hago con esto? Una es madre a partir de que tiene un hijo, antes una es una embarazada'. Yo ahí, en ese momento, le dije 'Vuelvo en marzo y hago ovodonación'”.

Esos largos meses de cabildeos, de introspección para optar por dos maneras diferentes y finalmente en su corazón algo se activó para señalarle la convicción. Por eso, Pietra confesó: “En marzo volví y dije 'No, no voy a hacer ovodonación. Voy a adoptar'".

"Tuve ese tiempo para bajar y decirme a mí misma que no me importaba, que un embarazo de 9 meses no me modificaba mi vida entera como madre. Por eso quiero decirle a todo el mundo que no se pierdan este amor, que es exactamente igual al otro", concluyó.