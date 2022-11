La foto de Jesica Cirio y su hija en Qatar que desató un aluvión de críticas

Al igual que otras conocidas figuras de la escena nacional, Jesica Cirio decidió viajar a Qatar para acompañar con su aplauso a la selección argentina. La conductora viajó junto a su hija Chloe y además de tener previsto asistir a los partidos del equipo argentino, también disfruta de días en las playas del lugar.

En estos días, desde su cuenta de Instagram en la que cuenta con más de tres millones de seguidores, Jesica Cirio compartió algunas fotos bajo el sol, y una de las imágenes en la que se la ve besando a la niña en la boca desató un aluvión de críticas.

En el epígrafe del posteo en cuestión, Cirio escribió: “Ya desde Qatar con Chloe. ¡Super contentas de poder estar viviendo el Mundial! ¡Mañana vamos a estar grabando mucho contenido para mostrarles todo, así que estén atentos a mis historias!”.

Las postales en las que aparece Jesica Cirio con su hija en traje de baño en las playas de Qatar generaron muchos comentarios elogiosos, pero también varios usuarios en la red cuestionaron la imagen del beso. "No se debe besar a los chicos en la boca por cuestiones sanitarias y psíquicas”, “La segunda foto. Cuando aprenderán que nooo...!!!”; “No se les da beso en la boca a los nin@s, ni mamá, ni papá, ni nadie”; fueron algunas de las observaciones que hicieron los internautas.

Por otro lado, hubo quienes defendieron la actitud de Cirio con la pequeña. “Cada quien hace lo que quiere con sus hijos no pueden estar publicando cosas porque la gente crítica", “Es increíble el tupé de algunas personas para opinar sobre cosas que no les incumben, críen a sus hijos como mejor les parezca y no se metan en la manera de criar de otros padres a no ser que vean abuso real o daño hacia la criatura”; escribieron algunos seguidores de la esposa de Martín Insaurralde que salieron en su defensa.

Más allá del revuelo que se generó en las redes sociales, Jesica Cirio optó por no hacer ningún tipo de comentario sobre las críticas que recibió y siguió disfrutando su estadía en Qatar.