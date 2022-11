Cuál es el problema de salud con el que se enfrenta Pablo Echarri

Pablo Echarri realizó una importante confesión acerca de su salud, al revelar que está atravesando un problema en ese sentido. El actor se refirió al tema luego de rumores que comenzaron a circular en los últimos días.



Sucede que en los últimos días la salud de Echarri fue noticia en los medios tras viralizarse la información que de padece una dolencia física que estuvo a punto de bajarlo del escenario del teatro donde presenta Art, junto a Mike Amigorena y Fernán Mirás.



La información surgió de la sección La Pavada, del Diario Crónica, donde revelaron que el actor y productor la está pasando realmente mal por una vértebra desplazada que le genera fuertes dolores.





Lo concreto a esta altura es que Pablo Echarri decidió salir a hablar al respecto con Ciudad Magazine, en donde confirmó que, efectivamente, sufre de un problema en la mencionada zona de su cuerpo.



No obstante, el actor explicó que, pese a sentir fuertes dolores, aclaró que no se trata de una afección de gravedad, más allá de las dolencias lógicas que le generan bastante incomodidad al moverse.



“Lo que tengo en la vértebra no reviste gravedad que señala la nota. En fin, un poco de literatura fantástica”, explicó Pablo Echarri ante la consulta de Ciudad Magazine sobre su salud.





Asimismo, dado que el actor tiene que cumplir con sus compromisos laborales en la obra Art, que protagoniza sobre las tablas del teatro Multitabaris, se habría decidido realizar un bloqueo en la zona afectada.



Un bloqueo consiste en la aplicación mediante inyección de soluciones anestésicas o antiinflamatorias en un nervio o grupo de nervios de la columna vertebral con el propósito de aliviar los dolores.