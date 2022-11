Cuál es el nuevo emprendimiento de Morena Rial para no depender de su papá

En una coyuntura económica tan complicada como la argentina, las cosas no son fáciles, tampoco para Morena Rial. Es que la hija de Jorge Rial hace un tiempo que decidió hacer su vida en Córdoba, lejos de papá y de su ayuda incondicional.

Mamá de Francesco, a Morena seguramente no le falta nada, aunque resulta evidente que seguir en el mismo tren de comodidades, lujos y caprichos al que estaba acostumbrada cuando vivía en Buenos Aires en su casa familiar, le es bastante dificultoso.

Pero More se las rebusca como sea para hacer una diferencia de dinero y no depender del conductor de Argenzuela. Y ahora, se lanzó a vender un producto muy de moda que se usa para obtener resultados en belleza y salud: colágeno en polvo.

Para lanzar su nuevo emprendimiento, la hermana de Rocío subió un video a su feed de Instagram donde muestra a sus seguidores cómo consume el producto que pareciera tener bondades milagrosas.

“Como saben: primero pruebo y después recomiendo. ¡Estoy tomando colágeno desde hace un mes! Le estoy haciendo un bien a mi cuerpo y salud”, empezó la joven, que hace unas semanas confirmó que está de novia con un amigo de Facundo Ambrosioni, el papá de su hijo.

Y Morena siguió: “No siento mas dolor de cuerpo, no se me cae el pelo, me disminuyó celulitis, me aclaró manchas”. “Tomar colágeno es tomar rejuvenecimiento, ni lo duden, si quieren más info me dejan su corazón acá abajo y les paso todo”, cerró la rubia, entusiasmada con este nuevo negocio.

Esta no es su primera experiencia en el mundo de la venta. More primero se lanzó vendiendo calzado importado; luego, probó con las famosas y súper polémicas maquinitas faciales que vendían las influencers, actrices y modelos. Y ahora, va por más con el colágeno.

Cabe recordar que la joven, que el año pasado debutó en el escenario en una obra teatral en Villa Carlos Paz, no tiene una buena imagen de “pagadora”, al menos, entre las empleadas domésticas cordobesas, que hace unos meses la denunciaron en LAM por no cumplir con lo pactado.

"Soy una de las tantas empleadas que ha pasado por la casa de Morena Rial. Queremos que por favor se le deje un aviso a esta señorita para que nos pague. Nos hace ir por solo una semana, te pide una cuenta para transferir y se va”, dijo una de las damnificadas.

“Te deja limpiando y a la hora de pagarte no está. Y así pasan las semanas. Toma a una y a otra y a otra", agregó la mujer en su desesperado pedido en el programa de América, donde dio cuenta de la apretada situación económica de la hija de Rial y de sus dificultades para resignar un modo de vida que ya no condice con su realidad.