El descargo del Chapu Martínez, tras ser tildado de mufa

El influencer Chapu Martínez está en Qatar realizando la cobertura del mundial de fútbol para sus redes sociales. El joven se hizo famoso en el mundial de Rusia 2018 con su hit "traeme la copa, Messi, traeme la co'". Ahora viajó al país asiático a vivir esta nueva ilusión argentina.

El Chapu Martínez, luego de su acompañamiento a la Selección en Rusia, comenzó a jactarse y a jugar con ser mufa y hacerle perder partidos a River. El joven, fanático de Boca, utilizaba su "traeme la copa" acompañado del nombre de algún jugador para lograr su mufa y que erre, por ejemplo un penal.

Ahora algunos hinchas lo están tratando de mufar a la Selección Argentina con su presencia en las canchas de Qatar y en las redes piden "lincharlo".

"Bueno, no voy a hablar hasta mañana (por este miércoles) porque no puedo, pero sí quiero agradecerles a todos los que están compartiendo, ayudando y dando una mano", fueron las primeras palabras del Chapu Martínez como descargo en sus redes sociales.

Mientras secaba sus lágrimas y se lo veía visíblemente compungido agregó que "estoy sobrepasadísimo, todo el día no pude... porque tengo a mi familia muy mal, muy angustiada, muy lejos... Pero no quiero dejar de agradecer a todos los que grabaron contenido y están haciendo mucha fuerza por esto. Gracias, guacho", concluyó en sus redes sociales.

Esta actitud de acusarlo de mufa y querer golpearlo generó un fuerte repudió de parte de varios colegas como Coscu y Grego Rosello. Martín Pérez Disalvo, más conocido como Coscu, salió a respaldar al joven.

"Yo no soy nadie pero sé que tengo llegada. Les pido por favor que paren porque me choca mucho ver cómo están destruyendo a un colega. Amenazando a la familia de un pibe que no les hizo nada y que claramente no tiene la culpa. Pónganse a alentar y paren con el odio gratis", escribió Coscu en sus redes.?

"El padre del Chapu tiene 70 años, está que no da más porque teme por la salud del hijo. (Martínez) tiene un hijo chiquito, y sobre todo pónganse en el lugar de él, que quiso ver un Mundial como cualquiera y lo están matando en todos lados. La gente cree que perdimos por culpa de él".

Además, ?el influencer dijo que se metía en este escándalo porque "a un pibe que fue al Mundial a hacer contenido le están amenazando que le van a matar al hijo solo por haber ido a un evento al que cualquier persona sueña con ir".

El otro influencer que se manifestó fue Grego Rosello. "A muchos colegas míos los tildaron de mufa y no está bueno... Yo sé que somos privilegiados y no tenemos de qué quejarnos, pero guarda porque algún día va a pasar algo grave y nos vamos a arrepentir todos. E incluso si te trae alguna marca no tiene que aguantarse tanto odio... son personas que pueden entrar en una jodida. Bajemos la moto porque pueden pasar cosas graves posta", dijo Grego.