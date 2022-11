Guido Kaczka habló de su futuro en Los 8 Escalones del Millón

Guido Kaczka la viene rompiendo con Los 8 Escalones del Millón. El ciclo de entretenimientos de El Trece tuvo un gran 2022 y su conductor reveló detalles de su futuro.

Según contó Guido durante un móvil con LAM (América) el programa seguirá durante el 2023. Además, se tomará vacaciones y ya están pensando en su reemplazo. "Estoy pensando porque tengo que hacer unas vacaciones con la familia, entonces una de las alternativas es que Carmen Barbieri haga el programa de la tarde esos días que no estoy. Las dos ediciones siguen. Yo obviamente voy a hacer el de la noche. Estamos buscando la manera de seguir el programa para no poner repetidos y esas cosas", expresó la figura de El Trece.

"Carmen es muy firme en el jurado y puede hacer espectacularmente el programa, pero no es la idea otro formato y reemplazo. Lo que no me gusta, en general, de los reemplazos es que alguien va y trata de hacer lo del otro, porque eso es imposible. Si le encuentro la vuelta a poder hacer todo, vacaciones y el programa, lo vamos a seguir haciendo porque ella es jurado y la quiero ahí, si hace una cosa no hace la otra", agregó.

Respecto a la posibilidad de abandonar la conducción de Los 8 Escalones del Millón, su conductor estrella no sólo lo negó rotundamente, sino que además habló sobre los cambios que se vienen en el ciclo: "El año que viene seguimos con Los Escalones. Tenemos otro formato desde hace mucho, pero Los Escalones son de tan buen funcionamiento... que ahora incluso hay una nueva modalidad que se viene con el programa, distinta, y cosas nuevas".

Recordemos que días atrás, Ángel de Brito había informado en Twitter que a Barbieri le habían ofrecido ocupar el lugar de Guido: "Le ofrecieron a Carmen conducir Los 8 Escalones para el 2023, Guido conducirá otro formato". Y luego agregó: "En principio, Carmen lo reemplazará a Guido en sus vacaciones. Si funciona, es una buena opción".