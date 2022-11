El misterioso mensaje de Chano Moreno Charpentier que generó preocupación: "Nunca viví algo así"

Chano Moreno Charpentier regresó a los escenarios luego de atravesar uno de los peores momentos de su vida en su lucha contra las adicciones. Sin embargo, y luego de dar un concierto para más de 80 mil personas con motivo de la celebración de los 140 años de la ciudad de La Plata, el artista se volcó a las redes y preocupó a sus seguidores.

"Estoy transitando el final de un ciclo artístico para pasar a algo que deseo más. Pero durante está breve transición he notado cierta violencia psicológica y amenazas indirectas acompañadas de sarcasmo e ironía", comenzó expresando el ex Tan Biónica.

"Hasta ahí todo más que bien. A algunos le caen mejor tus decisiones que a otros. Y yo me banco la desidia o bronca de los demás que no piensan como yo porque sé que es gente transitoria y random", agregó.

"Hace 9 días una persona que colabora conmigo me dijo: ‘Chano cuídate. Te quieren hacer mal. Están haciendo algo en tu contra y el objetivo es lastimarte. Esta gente es muy oscura’. Nunca viví algo así... Tal vez no sea nada, pero se los cuento por si me pasa algo", disparó despertando las alarmas de todos.

"Lo que está persona me dijo ya lo suponía y a esta gente oscura a la que se refiere ella también la tengo identificada. Espero que no sea nada", concluyó generando la intriga de todos sus seguidores.