Marcela Morelo presentó a su marido en TV y contó cuáles son sus sueños

Marcela Morelo estuvo como invitada en “Cortá por Lozano”, el programa que conduce Verónica Lozano por la pantalla de Telefé, en donde presentó su marido, Rodolfo Lugo, con quien está en pareja hace 26 años.



“Hoy Marcela vino a visitarnos con su compañero de vida, su productor musical”, presentó Verónica Lozano. “Estamos juntos hace 26 años. Tenemos una canción que dice ‘me crucé con vos, y se despertó un mar de canciones, todas hablan de amor’”, dijo la cantante, para graficar su historia de amor.



“Nos conocimos por la música. Me parecía muy ridículo. Tardó años en aparecer lo que nos une hoy, que es muy fuerte”, confesó Marcela Morelo. “Decía que mis chistes eran muy tontos”, contó él.



“Empezó todo muy de poco. Producía un disco de música infantil. Necesitaba una cantante y me la mandaron a ella. Después se fue a España. No la vi más. Un día compré el diario. Vi que cantaba en tal lugar y fui a verla. Hubo algo. No pasó nada. Después me mandó un cassette pidiéndome que le produjera canciones”, recordó.



Ante la pregunta de Vero Lozano sobre qué le diría a Marcela, Rodolfo expresó: “Es todo en mi vida. Construí todo alrededor de ella. No sé cómo decirlo. Sería otra persona si no la hubiese conocido. Mi vida hubiese ido para otro lado. Me hizo más valiente”.



Marcela Morelo y Rodolfo Lugo construyeron una gran familia con el hijo de él y los tres niños que adaptaron. Sobre esto, hace unos días, la cantante había dejado una profunda reflexión. “Ellos te dan más”, dijo.





“Recibimos mucho más de lo que damos. Cuando querés ser padre o madre, hacés un montó de cosas y desafiás a la naturaleza. A veces, es bueno el resultado y otras veces no lo es”, comentó Marcela.



Cada 9 de diciembre se celebra el Día Mundial de la Adopción. “Somos padres por adopción y somos familia. Formás una familia y ésta se agranda. Tiene un efecto impresionante en todo tu entorno”, agregó.