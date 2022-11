La conmovedora despedida del Indio Solari a Hebe de Bonafini

La muerte de Hebe de Bonafini sorprendió a todos. Y es que, un gran silencio golpea hoy al país. Ahora bien, fuero muchos los famosos que despidieron a la activista de los derechos humanos. Sin embargo, uno de los mensajes más emotivos fue de nada más ni nada menos que el Indio Solari.

El cantante utilizó un audio en las radios AM1270 Provincia y Somos 530, conocida como "la radio de las Madres de Plaza de Mayo".para confesar su tristeza y revelar su admiración por Hebe: "Qué tiempos por dios. Hoy en las redes atiné a poner solamente ‘Querida’. Es lo único que podía abarcar lo que sentía por ella"".

"Hemos tenido un par de encuentros muy lindos y conversaciones telefónicas maravillosas, con ella tratándome como si fuera una abuela mía o una madre mía, con una gentileza y un cariño movilizador. No creo que deba decir mucho más, ya se encargará la historia de describir el coraje, la perseverancia, todas las virtudes que nos están haciendo falta hoy en día", expresó.

"Todas las virtudes que ella tenía y que ofrendaba permanentemente, más allá de un carácter fuerte para decir las cosas que debía decir", finalizó. Desde la cuenta de la CGT también despidieron a Hebe: "Más sentido pesar por el fallecimiento de la compañera Hebe de Bonafini, símbolo de la lucha por los Derechos Humanos".

"Hebe fue un ejemplo de perseverancia y convicción frente a los poderes y la injusticia, que debe perpetuarse en la memoria colectiva. Los trabajadores argentinos organizados, reconocemos su coherencia su tenacidad y su fortaleza, le rendimos sentido homenaje a su lucha inclaudicable frente a todos los poderes de turno en búsqueda de Justicia", finalizaron.

Mientras que la ministra María Migliore escribió: "Los más humildes la despedimos con dolor y elevamos una oración por su memoria. Solo pedimos, Memoria, Verdad y Justicia con tu testimonio de vida. Hebe fue símbolo de lucha impulsando una agenda de justicia y DDHH en Argentina".

Sin embargo, un escándalo se desató cuando Eduardo Feinmann rompió con las despedidas en las redes con polémicos mensajes: "Toda muerte es lamentable, pero no abuena a las personas o las redime. No voy a fingir dolor por esta persona violenta y detestable. No voy a fingir dolor por esta persona con el pañuelo manchado de corrupción por los Sueños compartidos solo con Shocklender".