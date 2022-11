Gran Hermano 2022: Maxi le confiesa a Juliana su inconveniente en la intimidad

Maxi y Juliana fueron la primera pareja que se formó en Gran Hermano 2022. Tan solo a días de ingresar a la casa, ambos participantes se mostraron muy cercanos. A la semana ya estaban blanqueados como novios. Pero el hecho de estar encerrados, y ante los ojos de todo los televidentes del reality, entregarse a la pasión no es nada fácil.

En este contexto, mientras disfrutaban del que podría ser su último encuentro íntimo antes de la gala de eliminación de este domingo en la que ella se encuentra en placa, el cordobés le reveló a su pareja una dificultad.

En un video que se viralizó en las redes sociales, se puede ver a la pareja cubiertos por una manta en el sauna. Él intentaba explicar lo que le pasaba. Entonces, ella disparó: "¿Te cuesta darte cuenta dónde está mi clítoris? ¿Es eso lo que me estás tratando de decir?". Y la respuesta del cordobés fue afirmativa.

"¿Por qué no sos más explícito? Mi amor, pero lo encontraste joya igual, ¿eh?", agregó la joven. "Bueno, después me lo mostrás de nuevo".

Recordemos que la pareja se reconcilió luego de un breve distanciamiento. "Tiene cosas que ya las he vivido y no tengo ganas de repetirlas. Parece que estoy viviendo el inicio de mis relaciones más tóxicas. Y digo: ‘No, este es el momento de frenar’. Por ella sobre todo, porque es muy sensible. Y después me voy a sentir mal si la pasa mal. Ahora hace un día que está un poco bajón y después va a estar todo bien. La onda es tener una linda relación acá adentro porque yo la quiero mucho", había expresado el cordobés en su momento de tomar la decisión.