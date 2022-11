Gran Hermano 2022 despertó el repudio de una organización internacional

Thiago sigue en boca de todos luego de la escandalosa actitud que tuvo con Agustín en Gran Hermano 2022 (Telefe). Las redes sociales se colmaron de mensajes de repudio y en las últimas horas se sumó Amnistía Internacional Argentina, quien lanzó un fuerte comunicado repudiando el accionar del participante.

"Ayer se difundieron imágenes en las que un participante se acostó al lado de otro mientras dormía: lo tocó, besó, manoseó y se fue, junto a otros dos que miraban y se reían como si fuera un chiste", comienza expresando el mensaje publicado en la cuenta oficial de Twitter de la organización que vela por los Derechos Humanos. "Gran Hermano se olvida de algo básico: el consentimiento. Y no, no es un chiste", agregaron. "Cuando dormís no hay consentimiento. Solo sí es sí. Corta", finalizaron.

Todo comenzó luego que varios de los participantes del reality acusaran al participante de 25 años de ser el artífice de la última nominación espontánea. Así, comenzaron a llevar a cabo diferentes acciones en contra de él.

Pero lo peor llegó en la madrugada, cuando Agustín se encontraba durmiendo. Thiago, con la complicidad de Alfa, Juan y Maxi, se acostó detrás de su compañero y lo acarició sin su consentimiento, mientras los demás se burlaban de lo sucedido.

Las redes sociales estallaron y rápidamente pidieron que se sancione a Thiago. Entre los mensajes de repudio se encuentra el de Marianela Mirra, una de las participantes más famosas de Gran Hermano, quien se refirió a la actitud de Thiago e inició una campaña para que lo expulsen de la casa. "#FueraThiago", escribió quien fuera la ganadora de la edición 2007 del reality. "A pedido de ustedes mi argumento: es un atrevido. Lo que hizo con Agustín me resulta insoportable e inadmisible para mis ojos", disparó.