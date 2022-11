El curioso apodo que le pusieron Barby Franco y Fernando Burlando a su hija en camino

Barby Franco y Fernando Burlando están transitando el tramo final del embarazo que trae en camino a su primera hija. En este contexto, la modelo se mostró muy feliz por cómo salió su baby shower.



Súper ilusionada, Barby se mostró súper ilusionada con su embarazo con el prestigioso abogado y aclaró que aún no tienen decidido cuál será el nombre de su hija que está por nacer.



No obstante eso, si bien la nena aún no tiene nombre, sí tiene apodo. De hecho, ni siquiera fueron sus padres los que eligieron el sobrenombre, sino sus familiares, amigos y allegados, inspirados en el apellido del papá.





En sus historias de Instagram, Barby Franco le contó a sus seguidores de Instagram que aún no tienen elegido el nombre de su hija y reveló cuál es el llamativo apodo con el que ya se refieren a ella.



Por medio de la cajita de preguntas, un seguidor de Instagram le preguntó a la modelo si ya habían elegido el nombre de su hija. “Aún no, pero ya le dicen La Burlandita. Porque es igual a él”, respondió Barby Franco.



La modelo está ingresando al octavo mes de su embrazo y ya se prepara con todo para recibir a su primera hija con el abogado de 57 años. Hace una semana, tuvo su baby shower, con festejo doble, ya que el día anterior había sido su cumpleaños.





La fiesta fue en el bar del barrio cerrado La Dolfina, hasta donde llegaron grandes amigas de Barby, como Pampita, junto a Roberto García Moritán y Jésica Cirio, que fue acompañada por Martín Insaurralde y su hija Chloé.



Otras famosos que estuvieron presentes fueron Natalie Weber, con Mauro Zárate, Nazareno Mottola, Sofía Maccaggi, Nicolás Peralta, Barbie Simmons, Gastón Trezeguet, Juli Puente, entre otros.