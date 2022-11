Ángel De Brito dijo qué siente Jorge Rial por Gran Hermano

Luego de las fuertes críticas de Jorge Rial a Santiago del Moro por su conducción de la actual edición de Gran Hermano, Ángel De Brito analizó las palabras del periodista y arrojó una contundente teoría.



“Es envidia pura, de una. Rial muere por estar conduciendo Gran Hermano. Esa cosa de decir: ‘Llega sobre la hora’… Si hay alguien que se prepara para hacer los programas es Santiago. No lo defiendo porque sea mi amigo, yo trabajé con él”, comenzó diciendo De Brito.



“Yo conozco conductores, que no voy a decir los nombres, que llegan sin saber qué tiene el programa. Dicen: ‘Hola’. Y arrancan. Y cada uno elige. Jorge dice: ‘No tiene barba del Moro’. Y, ¿por qué no hablamos del ‘quincho’ de Rial? Seamos realistas”, agregó.



“Santiago es uno de los mejores conductores de la televisión, como lo es Guido Kaczka, por ejemplo. O sea, pueden estar todos los días en la televisión tranquilamente, otros huyeron. Rial se está colgando de Del Moro”, sostuvo el presentador de LAM.



La polémica surgió cuando Rial opinó sobre el rol de Santiago del Moro en la actual edición de Gran Hermano, en su ciclo radial Argenzuela, que sale al aire por Radio 10. Allí, el conductor fue lapidario con su colega.



Jorge fue el presentador del reality durante varias ediciones, por lo que su opinión sobre la vuelta del programa era esperada. “Es un chico raro. Qué sé yo. No sigue a nadie en las redes, casi no tiene actividad en las redes. Llega sobre la hora a todos lados. Tiene una vida muy especial”, expresó.





“Tiene un filtro de Instagram incorporado a su cuerpo, porque siempre está igual, luminoso, sonriente, sin arrugas. Parece un pibe. Y tiene como 50 años ya”, agregó un fulminante Jorge Rial.



“Está siendo desgastado por el canal, que lo manda a conducir esos debates que no sirven para nada. Lo importante de Gran Hermano son las galas de nominación y de eliminación. Los debates son de relleno, para aprovechar el rating que va quedando. Lo están explotando al pedo, que lo dejen para las galas”, cerró.