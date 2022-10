Ángel de Brito comparó a la China Suárez con Pampita y Wanda Nara: “Ella tuvo que…”

La China Suárez y Ángel de Brito mantienen una tensa relación ya que la actriz asegura que el conductor y su programa tienen algún tipo de obsesión con ella. De hecho, hace tiempo, la cantante compartió un hilo con diferentes pruebas para demostrar que lo que dice es real.

Fue entonces que la China contó sincera sobre el tema: "Resume lo que siempre digo del ensañamiento y el hostigamiento. Me he equivocado y me equivoco como todo el mundo, pero hablo de una persecución, y nunca hablé tan profundamente de esto porque me cuesta".

"Es difícil, aunque a veces diga que las cosas no me afecten, que tengo una coraza, es feo y doloroso, y me siento avergonzada y triste muchas veces. Ya pasé lo que tenía que pasar, ya me alejé de las personas que me tenía que alejar, estoy muy bien rodeada y en un muy buen momento”, afirmó Suárez.

Eso no fue todo porque continuó: "Estamos avanzando, ojalá que esto funcione y que nadie más pase por esto. Es el mismo programa que te agarra en la calle, con un micrófono en donde sea, y uno no contesta porque es lo mínimo que puede hacer, y no le contestás y se enojan".

Ahora bien, resulta que fue Ángel de Brito quien decidió responderle en vivo: "Cada uno sabe lo que opina de la gente que está expuesta y cada uno elige también qué mostrar lo que tiene como conducta en la vida. Me encantaría ir a la Justicia con la China, no tengo ningún problema en aclarar todo lo que quiera".

"Es la misma que me vino a buscar en los Martín Fierro y se puso a bailar toda la noche conmigo lo más bien. Después de hablar y discutir un poco me sacó a bailar ella. Me parece que un juez se va a cagar de risa cuando vea que la misma persona que te manda una carta documento te saca a bailar en una fiesta", expresó.

Como si fuera poco, hace algunos días la China Suárez confesó lo mal que la pasó en el WandaGate y hasta contó que tuvo que tomar medicación. Fue Ángel de Brito quien fue criticado por cómo trató el tema en su programa y él no dudó en destrozar a la actriz: "Pampita, (Eugenia) Tobal y Wanda (Nara) sufrieron por la acción de otra persona y no salieron a victimizarse".