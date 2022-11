Premios Latin Grammy 2022: todos los ganadores de la noche

Este jueves se realiza en Las Vegas la entrega número 23 de los Latin Grammy. En esta ocasión lo mejor de la música latinoamericana en el 2022 será premiada enmarcada en imponentes espectáculos musicales.

El primer premio de la noche televizado lo alzó Marc Anthony con el Mejor álbum de salsa del 2022 y agradeció a todo su equipo. Luego volvió a escena para interpretar Mala y Cara.

La lista completa de los ganadores del Latin Grammy 2022:

-Álbum del Año: Rosalia con Motomami.

-Canción del Año: Jorge Drexler y C. Tangana con Tocarte.

-Grabación del Año: Jorge Drexler y C. Tangana con Tocarte.

-Mejor Álbum de Música Ranchera-Mariachi: Christian Nodal por EP #1 Forajido.

-Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional: Christina Aguilera por Aguilera.

-Mejor Álbum Tropical Contemporáneo: Carlos Vives por Cumbiana II.

-Mejor Álbum de Música Urban: Bad Bunny con Un Verano Sin Ti.

-Mejor Nuevo Artista: Angela Álvarez y Silvana Estrada.

-Mejor Álbum Vocal Pop: Sebastián Yatra por Dharma. Sebastián Yatra se alzó con el premio a Mejor álbum vocal pop.

-Mejor Álbum Salsa: Marc Anthony por Pa’allá voy.

Previo al inicio de la transmisión se entregaron los primeros galardones de la gala:

-Mejor Canción Regional Mexicana: Edgar Barrera, Matisse y Carin León por Como lo hice yo.

-Mejor Álbum de Música Latina Para Niños: Sophia por A la Fiesta de la música vamos todos.

-Mejor álbum de música clásica: Berta Rojas y Sebastián Henríquez por Legado.

-Mejor Arreglo: Fernando Velázquez y Jorge Drexler por El Plan Maestro.

-Mejor Álbum de Música Tejana: Bobby Pulido por Para que baile mi pueblo.

-Mejor álbum de Pop/Rock: Fito Paez por Los Años Salvajes. Fito Páez se alzó con 3 Latin Grammy.

-Mejor álbum de Rock: El Mató a un Policía Motorizado por Unas vacaciones raras.

-Mejor Álbum Tropical Tradicional: Gonzalo Rubalcaba y Aymee Nuviola por su Live in Marciac.

-Mejor Álbum Instrumental: Hamilton Holanda por Maxixe Samba Groove.

-Mejor Álbum de Samba/Pagode: Ludmilla por Numanice #2

-Mejor Álbum de Música Flamenca: Las Migas por Libres.

-Mejor Álbum de Jazz Latino/Jazz: Eliane Elias, Chick Corea y Chucho Valdes por Mirror Mirror.

-Mejor Álbum de Música Popular Brasileña: Liniker por Indigo Borboleta Anil.

-Mejor Interpretación de Reggaetón: Tainy, Julieta Venegas y Bad Bunny, quien lidera la lista de artistas nominados entre las diversas categorías. El tema es Lo siento BB.

-Mejor Álbum Cristiano (En Español): Marcos Witt por Viviré.

-Mejor Álbum de Pop Contemporáneo en portugués: Bala Desejo por Sim Sim Sim.

-Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum: Bryan Hernández, Shin Kamiyama, Michael Larson por el álbum Motomami, de Rosalía.

-Mejor Video Musical Versión Corta: Residente y Lisa-Kaindé Diaz por This Is Not America.

-Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato: Jean Carlos Centeno y Ronal Urbina por Feliz Aniversario.

-Productor del Año: Julio Reyes por obras como Cuántas Veces, de Carlos Rivera y Reik; Nada Particular, de Miguel Bosé y Carlos Rivera y Pa’lla Voy de Marc Anthony.

-Mejor canción en lengua portuguesa: Marisa Monte y Jorge Drexler por Verdo Sardo.

-Mejor Canción de Rock: Fito Paez por Lo Mejor de Nuestras Vidas.

-Mejor Canción de Pop/Rock: Carlos Vives y Fito Paez por Los Años Salvajes.

-Mejor Canción Alternativa: Jorge Drexler con El día que estrenaste el mundo.

-Mejor Canción Pop, en esta categoría hubo un empate entre dos obras: La Guerrilla de la Concordia, de Jorge Drexler y Tacones Rojos, de Sebastián Yatra y Pablo maría Rousselon.