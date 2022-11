La ultima foto de Noelia Marzol antes de que nazca su hija

Noelia Marzol está cerca de convertirse en madre por segunda vez y vive este último tramo de su embarazo con mucha emoción, entusiasmo y ansiedad. Así lo mostró en un posteo en su cuenta de Instagram.



La modelo compartió una foto con un mensaje mezclado de ansiedad y melancolía. Hay que recordar que la joven de 35 años está en pareja con Ramiro Arias, con quien ya son padres de Donatello.



“¿Mi última panza quizá? Voy a disfrutarla. No sé si volverá a sentir esto mismo alguna vez. Falta poquito y me agarra melancolía”, expresó Noelia Marzol con sus sentidas palabras en un posteo en Instagram.





Para Noelia, este 2022 es un año más que positivo, tanto en el plano laboral como en el personal. Por un lado, se destacó con su participación exitosa en la obra Sex; por el otro, transitando días de felicidad por la pronta llegada de su hija.



Hace unos días, a través de su cuenta de Instagram, la bailarina recordó el día en el que internaron a su hijo Donatello, compartiendo una foto del niño de apenas un año cuando estuvo internado en neonatología.



“¿Qué consejos le das a una mamá con su bebé neo?”, le preguntaron a Noelia en Instagram. “No hay palabras de consuelo para los papás y mamás en neo. Aprovecho y les cuento que el 17 es el Día Mundial del Niño Prematuro”, comentó.





Asimismo, acompañó sus palabras con una foto del pequeño Donatello dentro de la incubadora. “Nunca mostré foto de Dona internado. Pero en este contexto quizás ayude a otros que estén pasando por lo mismo. Hoy ya lo ven. Es un terremoto, pero la peleó fuerte mi enano”, contó.



Ante el posteo de Marzol, hubo algunos comentarios que no fueron para nada positivos. “No es bueno que un bebé pase por neo. ¿No pensás cuidarte más y dejar Sex?”, le dijo un usuario de Instagram. “En verdad, no es bueno opinar sin saber. En nuestro caso, por suerte, Dona estaba en neo cuando pasó lo que pasó. Sino, no la contábamos. Nació prematuro porque rompí bolsa. Después se complicó por algo que nada tiene que ver con su nacimiento”, explicó.