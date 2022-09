Embarazada de seis meses, Noelia Marzol enfrenta un duro problema de salud

Noelia Marzol encendió las alarmas al anunciar que deberá hacer reposo absoluto y no podrá estar presente en las próximas funciones de Sex. La actriz transita su sexto mes de embarazo y se verá obligada a parar con sus actividades debido a un problema de salud que la compromete.

Si bien estaba todo planeado para que pueda tener su función de despedida en la obra teatral que realiza en Gorriti Art Center, Noelia Marzol anunció que no podrá hacerlas por un problema de salud que la azota.

Lo que más preocupa de su estado, es que la bailarina se encuentra embarazada de 6 meses. Junto a Ramiro Arias, aguardan por el nacimiento de Alfonsina, el nombre elegido por la pareja para su segundo hijo.

El inconveniente la llevó a no asistir a Sex para poder concurrir a un especialista que la diagnosticara para saber qué tenía. "Terminé anoche con una pulbalgia tremenda", reveló Noelia Marzol, sobre lo que el médico le indicó.

Además, comentó que le recetaron que haga reposo absoluto. Es por esto que sus fans, pese a entender la situación que atraviesa, se pusieron mal debido a que no podrán verla en sus últimas funciones antes del parate por el nacimiento. "No sé si llego a mi función de despedida", expresó lamentándose por no poder estar presente.

Luego de dar la noticia, dejó a todos algo preocupados por saber qué tan grave era la situación. Sin embargo, ella misma fue la encargada de llevar tranquilidad al subir una foto con Ramiro. "Sigo de reposo pero tengo un excelente compañero que me cuida", mencionó sobre su esposo, quien se encuentra acompañándola.

Para comenzar a traer calma sobre su situación de salud, subió una ecografía en la cual se puede ver cómo se encuentra Alfonsina. "Estamos regias. Con exceso de cuidado y amor. Los amo”, dedicó en su cuenta de Instagram para dejar en claro que no había problemas mayores.

Por lo pronto, debido a las recomendaciones médicas, Noelia Marzol deberá realizar reposo absoluto y evitar levantar objetos pesados. Además, a quienes padecen esta dolencia, se les recomienda dormir de costado y tratar de no sentarse con las piernas cruzadas.