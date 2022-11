Juampi González: “Me gusta que el sexo sea un tema más del que se hable”

“Soy un tipo simple que disfruta de hacer reír”, reconoce Juampi González en diálogo con MDZ Online. Y así fue desde siempre. Mucho antes de que se dedicara al humor, cuenta, él era el que se encargaba, en las reuniones familiares y encuentros con amigos, de que todos la pasaran bien y se divirtieran. “Por suerte después le encontré la veta para lucrar”, asegura, entre risas, el comediante de 34 años.

Hoy llena teatros con Soltero, el unipersonal que estrenó más de cinco años atrás. “La gente elige el show porque no tiene otra opción, es el único que tengo”, bromea. Pero lo cierto es que muchos lo vuelven a ver porque cada función es única y los espectadores tienen un rol activo. “Es un show interactivo. El público es partícipe y lo valora. Todos quieren ser protagonistas”, dice.

En escena, repasa tanto lo bueno como lo malo de la soltería, su relación con las mujeres y los problemas diarios del hogar. Y, través de su popular personaje Alessandra Teapoya (inspirado en la sexóloga Alessandra Rampolla), aprovecha para hablar cara a cara con la gente de un tema que, aún, para muchos, es tabú: el sexo.

“Me gusta que sea un tema más del que se hable y alivianarlo. En mi casa yo lo viví como algo de lo que no se hablaba, no se trataba… Entonces, si con este show puedo hacer que se ponga sobre la mesa como cualquier otro tema y que no tengamos vergüenza… me gusta, me divierte y es algo que está bueno. De hecho, cuando vienen parejas grandes me gusta interactuar con ellos para que cuenten su experiencia -indica-. Yo hablo de la época de mis viejos y de la de ahora; comparo cómo era encarar o conocer a alguien antes y cómo lo es hoy con las aplicaciones de citas. Me gusta blanquear ciertos temas”.

- ¿Qué opina Alessandra Rampolla de tu personaje? ¿Conoce lo que hacés?

- Si, por suerte si. Hace bastantes años, cuando lo empecé a hacer, porque primero lo hacía en redes y después lo llevé al teatro, una vuelta me likeó los videos. Le hablé por privado y le agradecí que se lo haya tomado bien. Si bien no es ninguna burla ni nada, no sabés cómo se lo va a tomar cada persona y ella me dijo que se meaba de risa con mis videos. Después, al tiempo, la conocí en un programa de radio que me llamaron porque ella iba. La invité al teatro para que vea lo que hacía y me pidió no subir al escenario, cosa que finalmente hice. Ahí, el consultorio en vivo fue muy divertido porque estaba la Alessandra original y mi Alessandra.

- Abrir el diálogo con el público seguro te deja muchas anécdotas divertidas. Hasta ahora, ¿qué fue lo más bizarro que te pasó en una función?

- La gente viene con muchas ganas de participar. Me ha pasado en lugares donde el público mismo se manda al frente entre ellos y yo ahí trato de calmar un poco. En Trelew, por ejemplo, mientras hablaba un chico, saltó otra del fondo y dijo “no, si yo a él lo ví con otra chica”. Y yo ahí como “bueno, paren, calmense”. Cuando hago el consultorio de Alessandra, el público le manda preguntas y en ese momento la energía de la gente es tremenda. A veces se van al pasto con lo que preguntan y se genera un momento divertido. Me acuerdo de uno en Santa Fe cuando preguntaron si el golpeteo del miembro en la cara generaba algún trauma y el teatro explotó de risas con solo leer la pregunta. Al tirarme al vacío, al menos en la primera parte del show que salgo con este personaje, estoy abierto a que sucedan estas cosas y la verdad que, afortunadamente, hay anécdotas divertidas.

- ¿Cuál es el público que te sigue?

- Se abrió mucho la brecha de los que vienen al teatro. Hace unos años, te hubiera dicho que mi público estaba entre los 25 y los 35 años. Hoy me encanta y me sorprende ver parejas de 60 y pico de años, o padres con hijos. Hay mucha gente grande que claramente no es mi público nativo, original. Hablo mucho de sexo y para algunos de ellos es un tabú, por eso me divierte ver cómo se divierten y se van desarmando. Por ahí, comienzan con una actitud de “uy, qué está diciendo” y a los minutos ya los ves riendo a la par con alguien más joven.

- Cuando creaste este show estabas soltero y hoy seguís igual, ¿es por una elección personal o porque aún no apareció la persona indicada?

- No apareció la persona indicada pero no es una elección, no es que quiero estar soltero. Igualmente cuando escribí el show estaba soltero y por eso lo llamé así. Ahora creo que estoy soltero porque se llama así y una cosa condiciona la otra (se ríe). Pero también, algo de lo que hago en el show es revalorizar el concepto de soltería y sacarle la publicidad negativa. En algún momento, la soltería era una especie de fracaso. Así fue para nuestras tías, nuestros padres… Y como bien decís, hoy estar soltero es una elección de muchas personas.

- Las redes juegan un papel importante en tu trabajo y llama la atención que tenés dos perfiles de Instagram, uno de uso personal y otro profesional, y ambos son públicos. ¿Por qué esta separación?

- Post pandemia sentí que la gente me banca más en las redes, pero antes me pasaba que en mi cuenta de comediante yo publicaba una foto de cuando estaba de vacaciones y me bajaban los seguidores. Parecía que la gente no quería que yo mostrara eso y que solo querían que los hiciera reír. Entonces me creé un perfil para usarlo como cualquier otra persona que tiene Instagram y no sube videos de comedia. La separación nació de poder tener un perfil para subir fotos con amigos, de viajes y el otro para contenido de humor.

