Gran Hermano 2022: revelan el verdadero motivo por el cual la exnovia de Agustín terminó con él

A medida que pasan las semanas en Gran Hermano 2022, algunos participantes comienzan a convertirse en los favoritos de los televidentes. Si en la primera semana fue Thiago, a medida que se fue desarrollando el juego Agustín se perfiló como el preferido. A tal punto que obtuvo el menor porcentaje de votos del público en la historia del reality de Telefe.

Tras la eliminación de Juan, el jóven volvió a recibir el apoyo de la gente y para sorpresa de los jugadores. Ahora, se muestra más confiado que nunca.

En este contexto, en A la Barbarossa (Telefe) entrevistaron a la expareja del participante. Allí reveló el particular motivo por el cual terminó su relación con Agustín.

"En el juego lo veo muy bien, igual soy muy subjetiva, lo estimo desde el comienzo. Va despacito, va tranquilo", sostuvo, primero, al opinar sobre cómo lo ve en el juego.

"Es muy sabio, muy inteligente, muy buena persona, se fija en todos los detalles. Él cuando se enamora da todo. Estuvimos casi dos años", agregó.

Luego, contó por qué se separaron: "Fue por algo más personal mío. No es que él hizo algo o yo hice algo. Vos fijate que corté en plena pandemia. Yo venía con un estrés entre la facultad y el trabajo", aseguró. "Fue de todo un poco, y le dije que no podía sostener la relación porque no podía darle el 100%", expresó sobre lo que la llevó a tomar la decisión de terminar su vínculo con el participante.

Daiana y Agustín.

Además, Daiana salió a bancarlo ante las críticas: "Para mí no es soberbio. Él juega para la cámara. Las primeras cuatro semanas lo que él hizo es sentarse y escuchar a los demás. Por así decirlo, dejó que los demás se vayan solos. Ahora dio como un avance de lo que quiere hacer, por eso lo consideraron soberbio".