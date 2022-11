Estos son todos los nominados a los Grammys 2023: cuál es el único argentino en la lista

La 65° edición de los Premios Grammy ya tiene sus nominados. Los galardones que celebran lo mejor de la industria de la música mundial tendrán su ceremonia de entrega el próximo 5 de febrero en Los Ángeles.

Beyoncé lidera con nueve nominaciones, Kendrick Lamar le sigue de cerca con ocho, mientras que Adele y Brandi Carlile los siguen con siete. Con cuatro nominaciones se encuentran Future, Harry Styles, Mary J. Blige, DJ Khaled y Randy Merrill.

Beyoncé.

El único argentino que aparece en el listado es Fito Páez en la terna de Álbum de rock latino por su último trabajo de estudio "Los años salvajes". El rosarino comparte terna con Rosalía, Jorge Drexler, Mon Laferte y Gabi Moreno.

Fito Páez.

El otro latinoamericano que encabeza nominaciones es el portorriqueño Bad Bunny, quien está en la terna principal de los premios, gracias a su álbum "Un verano sin ti".

Bad Bunny.

En la categoría principal, Álbum del año, figuran: 30, Adele; Mr. Morale and The Big Steppers, Kendrick Lamar; Harry’s House, Harry Styles; Special, Lizzo; Renaissance, Beyoncé; Voyage, ABBA; Un verano sin ti, Bad Bunny; Good Morning Gorgeous, Mary J Blidge; In These Silent Days, Brandi Carlile y Music of the Spheres, Coldplay.

En Grabación del año aparecen: “Easy on me”, Adele; “Woman”, Doja Cat; “Break my soul”, Beyoncé; “Don’t Shut me down”, ABBA; “Good Morning Gorgeous”, Mary J. Blige; “You and me on the rock”, Brandi Carlile; “Bad Habit”, Steve Lacy, “As it was”, Harry Sytles; “About Damn Time”, Lizzo.

Y en la categoría Mejor nuevo artista, una de las más codiciadas para aquellos músicos en ascenso, están Anitta, Omar Apollo, Domi & JD Beck, Muni Long, Samara Joy, Latto, Maneskin, Tobe Nwigwe, Molly Tuttle y Wet Leg.

A continuación, la lista competa de nominados.

Mejor interpretación pop solista:

Easy On Me, Adele

Moscow Mule, Bad Bunny

Woman, Doja Cat

Bad Habit, Steve Lacy

About Damn Time, Lizzo

As It Was, Harry Styles

Mejor interpretación pop de dúo o grupo:

Don’t Shut Me Down, ABBA

Bam Bam, Camila Cabello ft Ed Sheeran

My Universe, Coldplay y BTS

I Like You (A Happier Song), Post Malone & Doja Cat

Unholy, Sam Smith y Kim Petras

Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional:

Higher, Michael Bublé

When Christmas Comes Around…, Kelly Clarkson

I Dream of Christmas (Extended), Norah Jones

Evergreen, Pentatonix

Thank You, Diana Ross

Mejor Álbum Vocal Pop:

Voyage, ABBA

30, Adele

Music Of The Spheres, Coldplay

Special, Lizzo

Harry’s House, Harry Styles

Mejor interpretación de rap:

God Did, DJ Khaled Featuring Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend y Fridayy

Vegas, Doja Cat

Pushin P, Gunna & Future Featuring Young Thug

F.N.F. (Let’s Go), Hitkidd y GloRilla

The Heart Part 5, Kendrick Lamar

Mejor álbum de rap:

Best Rap Album

God Did,DJ Khaled

I Never Liked You, Future

Come Home the Kids Miss You, Jack Harlow

Mr. Morale & the Big Steppers, Kendrick Lamar

It’s Almost Dry, Pusha T

Mejor canción del año:

Abcdefu, Gayle

About Damn Time, Lizzo

All Too Well , Liz Rose y Taylor Swift

As It Was, Tyler Johnson, Kid Harpoon y Harry Styles

Bad Habit, Matthew Castellanos, Brittany Fousheé, Diana Gordon, John Carroll Kirby y Steve Lacy.

Break My Soul, Beyoncé, S. Carter, Terius “The-Dream” Gesteelde-Diamant y Christopher A. Stewart

Easy on Me, Adele Adkins y Greg Kurstin

God Did, Tarik Azzouz, E. Blackmon, Khaled Khaled, F. LeBlanc, Shawn Carter, John Stephens, Dwayne Carter, William Roberts y Nicholas Warwar

The Heart Part 5, Jake Kosich, Johnny Kosich, Kendrick Lamar y Matt Schaeffer

Just Like That, Bonnie Raitt

Mejor Álbum Pop Latino:

Aguilera, Christina Aguilera

Pasieros, Rubén Blades y Boca Livre

De Adentro Pa Afuera, Camilo

Viajante, Fonseca

Dharma +, Sebastián Yatra

Mejor Álbum de Música Urbana:

Trap Cake, Vol. 2, Rauw Alejandro

Un Verano Sin Ti, Bad Bunny

Legendaddy, Daddy Yankee

La 167, Farruko

The Love & Sex Tape, Maluma

Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo:

El Alimento, Cimafunk

Tinta y Tiempo, Jorge Drexler

1940 Carmen, Mon Laferte

Alegoría, Gaby Moreno

Los Años Salvajes, Fito Páez

Motomami, Rosalía

Mejor Álbum Latino Tropical:

Pa’lla Voy, Marc Anthony

Quiero Verte Feliz, La Santa Cecilia

Lado A Lado B, Víctor Manuelle

Legendario, Tito Nieves

Imágenes Latinas, Spanish Harlem Orchestra

Cumbiana II, Carlos Vives