El video íntimo de Marcelo Gallardo y Geraldine La Rosa: ¿están juntos de nuevo?

Marcelo Gallardo ocupó millones de páginas por todo su éxito descomunal, e incomparable, al frente de River Plate en este ciclo único e irrepetible. Pero también se instituyó en noticia permanente por su aspecto personal y sentimental con las teorías de un romance con Alina Moine.

El entrenador del Millonario desperdigó señales, algunos indicios y hasta ciertas pruebas de haber caído en los influjos de un amor, o química, con la periodista deportiva. Una situación que le valió horas y horas de análisis en los programas del espectáculo.

No obstante, hace unas semanas se terminó con toda esa especulación. Algo viró en torno a esa posibilidad y Alina se mostró más relajada ante las consultas infinitas de la prensa. Así como el propio Gallardo le contó a Luli Fernández el vínculo que late con Alina.

"Gallardo me desmintió de que haya una relación entre ellos. Y luego me dijo que con Alina tenían una linda amistad, algo que no había dicho hasta ahora", explicó la panelista de Socios del espectáculo. Una definición particular, pero que sorprendió al menos reconocer que vibraba con la blonda una confianza.

Lo cierto es que ahora el foco se direccionó a Geraldine La Rosa, la madre de los hijos del Muñeco, esa mujer con la que se casó hace décadas y de la que se suponía ya no convivía, a pesar de mantener una cotidianidad fluida y totalmente respetuosa.

En una jornada muy emotiva, por las lógicas emociones encontradas que vibraron dentro de su corazón, Marcelo experimentó un cúmulo de vibraciones agridulces con su último partido al frente de River, con ese amistoso desarrollado en Mendoza con el Betis de España.

Justamente en esa tierra del viento, Geraldine generó un video muy extraño, dado que dejó en claro que se acercó hasta esa provincia y al estadio para ver la despedida de Gallardo de la institución de Nuñez. La Rosa filmó un fragmento de la lluvia de aplausos para el padre de sus hijos.

Además de evidenciar que se apersonó en la tribuna, la blonda grabó a su heredero más pequeño y escribió una frase increíble en el posteo que subió a su Instagram: “Ese amor incondicional”. Esa elección de palabras abrió a la libre interpretación.

Algunos consideran que se refería al niño, a esa emoción de estar cerca de su padre, mientras que otras voces aseguraron que se trataba de un mensaje romántico de Geraldine para con el Muñeco y que de esa manera se confirmaba la reconciliación.