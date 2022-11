El desgarrador momento que atraviesa Jennifer Aniston: "Te amaré hasta el final"

Jennifer Aniston despidió este lunes a su padre, quien falleció el pasado viernes a los 89 años. Hasta el momento se desconoce las causas de la muerte del padre de la estrella de "Friends".

"Dulce papá. Fuiste uno de los humanos más hermosos que he conocido. Estoy tan agradecida de que hayas subido a los cielos en paz y sin dolor. ¡Y el 11/11 nada menos! Siempre tuviste el momento perfecto. Ese número siempre tendrá un significado aún mayor para mí ahora", expresó la actriz en sus redes sociales. "Te amaré hasta el final de los tiempos. No olvides visitarme", concluyó.

John Aniston fue un reconocido actor que protagonizó desde 1985 la serie de "Days of Our Lives". El actor nacido en Grecia fue un elemento básico en la telenovela de NBC durante más de 30 años, y también apareció en otros títulos televisivos como "Love of Life" y "Search for Tomorrow".

Jennifer Aniston junto a su padre.

Sus labores profesionales lo colocaron también en "Kojak", "Stark Trek: Voyager", "Mad Men", "Combate" y "American Dreams", entre otros.

John Aniston.

En junio fue honrado con un premio Daytime Emmys Lifetime Achievement Award por su papel de larga data en la telenovela "Days of Our Lives". Aunque el actor no asistió a la ceremonia, Jennifer apareció virtualmente en el escenario de los premios para celebrar la ilustre carrera de su padre.