Mirá el emotivo homenaje que le hizo Jennifer Aniston a su padre

Es imposible no percibir esa luz especial que se desprende de Jennifer Aniston cuando aparece en pantalla. Más allá de su mirada de ojos color cielo que cautiva y una belleza infinita que resalta aún más por su carisma, ella carga otro detalle que la hace única y la diferencia del resto de las estrellas de Hollywood: el legado y el gran ejemplo que representa en su vida su padre, John Aniston.

Jennifer está muy orgullosa por la larga carrera actoral de su papá, por lo que le rindió un sentido y detallado homenaje después de que el actor de 88 años recibiera el Premio a la Trayectoria por su interpretación de Victor Kiriakis durante 37 años en la soap opera estadounidense Days of Our Lives, que le fue otorgado durante la entrega de premios Daytime Emmy.

Suzanne Rogers, coprotagonista de John en la telenovela de la NBC, presentó el premio antes de que se proyectara un video en la pantalla de la ceremonia en la que Jennifer elogió la ilustre y ejemplar carrera de su papá. "Este es un momento muy especial para mí", dijo Jennifer Aniston, de 53 años, quien señaló que su papá tiene más de medio siglo trabajando en televisión de forma constante, antes de enumerar la larga lista de créditos de su padre.

"Es una oportunidad no sólo para rendir homenaje a un verdadero ícono en el mundo de la televisión diurna, sino también para reconocer los logros de toda una vida de un gran y respetado actor, que también resulta ser mi papá", mencionó la actriz. La intérprete de Rachel en la ya clásica serie televisiva Friends dijo que su padre trabajó en distintos proyectos, a la vez que aparecía en todas las telenovelas imaginables.

Jennifer Aniston junto a su papá John Aniston.

“Durante más de 30 años, su dedicación a ese programa le ha hecho ganar el respeto y la admiración de sus compañeros actores, profundas amistades y ha emocionado a millones de fans en todo el mundo”, mencionó Jennifer en el mensaje que grabó para celebrar la carrera de John Aniston. “Su carrera es, literalmente, la definición de los logros de toda una vida”, concluyó la protagonista de la sitcom Friends.

Aunque John Aniston no pudo recibir el premio en persona, obtuvo un enorme aplauso del público por su icónica carrera como parte del elenco de Days of Our Lives, telenovela diurna que, con más de catorce mil episodios transmitidos, es uno de los programas más longevos de la televisión estadounidense desde que comenzó a transmitirse en 1965.

John Aniston.

El actor, quien actualmente tiene 88 años de edad, es padre, junto con la fallecida actriz y modelo Nancy Dow, de la estrella de cine y televisión Jennifer Aniston, quien saltó a la fama mundial gracias a la popular comedia Friends, y quien más tarde logró distintos éxitos cinematográficos con títulos como Todopoderoso, Cake: Una razón para vivir, ¿Quién diablos son los Miller? O Quiero matar a mi jefe, entre otros.