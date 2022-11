Tras compartir un mensaje dedicado a su novia, Bárbara Diez cruzó a Horacio Rodríguez Larreta

Milagros Maylin, la flamante novia de Horacio Rodríguez Larreta, cumplió años. En este contexto, el jefe de Gobierno compartió emotivas palabras dedicadas a su actual pareja, lo que desató el enojo de su exesposa Bárbara Diez.

"¡Feliz cumpleaños @milagros_maylin! La mujer que saca lo mejor de mí cada día, la que me hace reír sin parar. La que, con su corazón enorme, ilumina todo lo que la rodea", expresó Rodríguez Larreta. "Generosa, talentosa y siempre dedicada a los demás. Deseo verte cumplir muchos sueños hoy y siempre. Te amo", agregó para finalizar.

Como era de esperarse, el mensaje no cayó del todo bien en su expareja. Tras un comentario de un usuario que le escribió a Rodríguez Larreta ("Sin ninguna necesidad por este posteo adolescente cuando todos sabemos que es muy difícil leer para su ex esposa y familia... innecesario. Qué lástima"), Diez comentó: "Gracias por tu apoyo y amor". Luego, fue por más disparó: "La esposa aún soy yo. Gracias por el apoyo y amor".

Otro usuario de Instagram la cuestionó: "No entiendo q haces comentando en un posteo de tu EX MARIDO?", a lo que Diez contestó: "No es mi ex marido". Y luego agregó: "Yo me casé para toda la vida".

Aunque el divorcio definitivo aún no está firmado, Larreta y Diez están separados formalmente desde hace dos años. Incluso Diez mantuvo un romance con Alejandro Masloff, un ex modelo del que ya está separado.

Milagros Maylin.

Recordemos que Rodríguez Larreta blanqueó su relación hace algunas semanas. Maylin es funcionaria de la Ciudad. Tiene a su cargo la Secretaría de Bienestar Integral. Según fuentes porteñas, no descarta en las próximas semanas dejar su cargo para abocarse de lleno al plan presidencial de su actual pareja.