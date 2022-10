Quién es Milagros Maylin, la nueva pareja de Horacio Rodríguez Larreta

Horacio Rodríguez Larreta volvió a apostar al amor. Luego de su separación de Bárbara Diez de Tejada Benítez, el Jefe de Gobierno porteño confirmó su noviazgo con Milagros Maylin. "Me enamoré, estoy muy feliz”, reveló en una entrevista con Luis Novaresio en su programa +Entrevistas que se emite por LN+.

Larreta estuvo casado durante 20 años con Bárbara Diez, con quien tuvo dos hijas, pero el matrimonio concluyó en 2020. La ruptura se hizo formal en enero de 2021. Nunca se dio a conocer el motivo de la separación.

"Hace dos años te separaste y de tu vida personal se contó poco", indicó Novaresio. "Una forma de cuidarlas (a sus hijas) es ser lo más bajo perfil posible en mi vida personal", aclaró.

"¿Estás en pareja?", le consultó el periodista. "Estoy muy bien, Luis. Me enamoré", respondió sin vueltas. "Se llama Milagros, me hace muy bien. Siento que me descontractura, me desestructura. Yo a veces soy un poco rígido, duro... Siento que ella me ablanda. Siento que me hace bien", agregó Larreta.

Milagros está al cargo de la Secretaría de Bienestar Integral dependiente del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación y Magíster en Administración de Empresas. Fue la encargada de la Coordinación Estratégica de Covid-19 del GCBA. Trabajó en Telefónica Argentina como Organizadora de Marketing, Mánager de Proyectos y Estrategia de Planificación. Un año después, estuvo en Assurant como Mánager Regional de Marketing de Producto.

Milagros Maylin.

En 2018 María Eugenia Vidal le ofrece hacerse cargo de la Subsecretaría de Integración Social y Urbana desde donde lidera el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU).

Además, se desempeñó como Directiva de Tercera Edad en el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Milagros juntos a Larreta.

En abril de 2020 Maylin coordinó el operativo DetectAR en Barrios Vulnerables, la vacunación Antigripal 2020, los estudios de Seroprevalencia y el programa Mayores Cuidados, entre otras cosas.

En agosto de 2021, Fernán Quirós pasa a tener bajo su órbita la Secretaría de Bienestar Integral y le ofrece a Maylin hacerse cargo del área. Hoy forma parte de la mesa chica del ministro en la gestión diaria.