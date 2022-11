Juan se convirtió en el nuevo eliminado de Gran Hermano: su reacción

Gran Hermano se convirtió en el programa más visto de la televisión argentina. Ahora bien, cada domingo se conoce un nuevo eliminado. La más reciente fue Mora, quien al salir de la casa rompió el silencio: "Es rarísimo...ya es cambiar la forma de hablar, poder decir cosas que en cámara no podía, como el nombre de marcas y otras cosas, que la gente me frene y me pida fotos".

"No, para nada. Siento que lo que está pasando afuera y adentro de la casa son dos mundos completamente distintos, con lecturas muy diferentes. Lo que pasa es que nosotros no tenemos contacto con el exterior y cada uno veía una realidad distinta ahí adentro", agregó.

Y continuó: "Afuera había un panorama completo de las situaciones, nosotros ahí tenemos los que nos contamos entre nosotros. Entonces, si constantemente a mí me están diciendo que fulanito hace tal cosa, voy a creer que para el afuera no cae bien. Todas las personas que yo creía que caían mal, resulta que no, y yo, que creía que había caído bien, resulta que no".

"Creo que todos los recortes que se hicieron, me jugaron un poco en contra. Ayer veía unos clips, y entiendo que es el trabajo del programa, pero que si los pasaban enteros y con un poquito de contexto, daban otra imagen completamente. Es todo intenso, el gesto más mínimo que puede parecer una pavada", reveló Mora.

Eso no fue todo porque contó: "Ahí adentro es para pelearse porque todos los sentimientos se maximizan, y más sin tener contacto con el afuera, sin tener un espacio para uno...es complicado. Yo quería mostrarme tal cual soy yo, pero creo que no es un objetivo que se cumplió".

"Si bien sí me mostré tal cual soy, las cosas que más se marcaron no me representan para nada. A todos nos viene bien el premio, pero no era a lo que apuntaba. Creo que fui más yo, pero con los recortes, los videos, sí se crea un personaje. Porque para conocerme a mí, tenés que estar en Pluto TV las 24 horas, y es imposible", expresó.

Ahora bien, hace tan solo minutos se conoció que Juan fue el nuevo eliminado de Gran Hermano. Y es que, era de esperarse. En las redes sociales las campañas contra el taxista eran muy fuertes. Al conocer los resultados lo aceptó y se abrazó a Nacho, su fiel compañero de reality quien rompió en llanto en la habitación. El nuevo eliminado solo se despidió de su grupo y sin saludar al resto, abandonó el ciclo.